Євро майже всюди по 50 гривень: як реагує долар на ріст в обмінниках та банках

Нещодавно євро на готівковому ринку сягнуло нової психологічної позначки в 50 гривень. Є прогнози, що такий максимуму валюти може виявитися тимчасовим й невдовзі курс може відкотитися від цієї відмітки.

Натомість долар залишається більш-менш стабільним й торгується в районі від 42 гривень за долар. Втім подальші зміни щодо ціни валюти у 2026 році залежатимуть від загальної макроекономічної ситуації та глобальних ринкових трендів.