Долар рекордно обвалився: як після Різдва змінилася валюта

НБУ встановив курс долара нижче аніж 42 гривні сьогодні. Відтак валюта втратила понад 20 копійок в ціні. Але з нового робочого тижня долар повернеться до вже традиційного рівня у 42 гривні. Євро також продемонструвало спад – ціна опустилася навіть більш як для долара.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,93 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 22 копійки проти 25 грудня. Офіційний курс євро становить 49,42 гривні, тобто ціна впала на 26 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Санкції завадили російським планам в енергетиці: у Москві зробили зізнання Станом на 29 грудня курс валют буде таким: долар – 42,06 гривні;

євро – 49,55 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на ранок 26 грудня курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,25 гривні ,

продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,09 гривні , продаж – по 42,21 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,45 гривні, продаж – по 42,20 гривні. По скільки буде долар? Банкір з Глобус Банку Сергій Мамедов спрогнозував для 24 Каналу, що у новому році курс долара може зростати, але без різких перепадів. Йдеться про те, що курс може досягнути приблизно 45 гривень.

Банкір також зазначає, що Україні, ймовірно, вдасться уникнути значного дефіциту бюджету завдяки узгодженню курсів і макроекономічній політиці. Це може пом'якшити девальваційні ризики та сприяти стабільності гривні протягом року.

Серед стратегічних факторів, що впливають на курс, є дії НБУ. Наприклад різкі стрибки курсу малоймовірні у такому випадку, але коливання залишаються можливими залежно від зовнішніх та внутрішніх економічних умов.