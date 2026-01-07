Долар і євро побили рекорд: яка нова ціна іноземної валюти
- Офіційний курс долара США на 8 січня становитиме 42,71 гривні, що є новим історичним максимумом.
- Ціна американської валюти зросте на 15 копійок, а євро – на 13 копійок, тобто становитиме 49,92 гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс на четвер, 8 січня. Іноземна валюта знову подорожчала та встановила нові максимуми. У такий спосіб долар побив рекорд за 7 січня, а євро – за 31 грудня.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,56 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 14 копійок проти 6 січня. Офіційний курс євро становить 49,79 гривні, отже його ціна зросла на 28 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
А от станом на 8 січня курс валют буде таким (новий історичний максимум):
- долар – 42,71 гривні;
- євро – 49,92 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 7 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,32 гривні, а продаж по 42,80 гривні.
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 42,80 гривні, а продаж по 42,90 гривні.
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,24 гривні, а продаж по 42,92 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 7 січня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 49,50 гривні, а продаж – по 50,20 гривні.
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 50 гривень, а продаж по 50,25 гривні.
- в обмінниках – купівля в середньому була по 49,76 гривні, а продають по 50,33 гривні.
Що буде з курсом валют далі?
За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, ситуація на валютному ринку України найближчим часом формуватиметься під впливом кількох чинників. З одного боку, курс може реагувати на зовнішні виклики – насамперед на стан енергетики та пов'язані з ним ризики для економіки.
Водночас ключовою обставиною для настроїв ринку залишається перспектива завершення війни або щонайменше припинення активних бойових дій.
Окрім того, потенційні негативні впливи частково нівелюватимуться діями Нацбанку. Навіть у жорстких умовах воєнного часу регулятор зберігає можливість оперативно втручатися та згладжувати дисбаланси між попитом і пропозицією, не допускаючи різких курсових стрибків.