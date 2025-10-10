Євро обвалилося в обмінниках та банках: купляти валюту стало дешевше
- Курс євро знижується в банках та обмінниках, купівля проходить по 47,80 гривні, продаж – по 48,60 гривні.
- Долар зберігає стабільність, в банках купівля коштує 41,20 гривні, продаж – 41,71 гривні.
Курс євро на валютному ринку почав демонструвати зниження – як у банках, так і в обмінниках. А от долар, навпаки, зберігає стабільність із невеликими коливаннями вгору.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 10 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (без змін проти 9 жовтня) та продаж по 41,71 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро проходить по 47,80 гривні (-15 копійок), продаж – по 48,60 гривні (+1 копійка).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+5 копійок), а продати по 41,55 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро по 48,35 гривні (+10 копійок), а продаж по 48,55 гривні (-7 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,23 гривні (+24 копійки), а продають по 41,63 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,23 гривні (+1 копійка), а продають по 48,63 гривні (-27 копійок).
По скільки буде долар?
Як розповів банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, на курс впливатимуть різні фактор, зокрема дія режиму керованої гнучкості та рішення НБУ щодо рівня облікової ставки.
Крім того, важливим показником буде рівень інфляції, завдяки зниженню якого з червня по вересень створило додаткові умови для стабільності гривні.
Нагадуємо, що з 6 жовтня по 12 жовтня на міжбанку та на готівковому ринку коридори валютних коливань для долара будуть на рівні 41 – 41,5 гривні.
А загалом коливання курс долара у жовтні будуть помірними – від 41,2 гривні до 42,2 гривні.