Як розповів банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, на курс впливатимуть різні фактор, зокрема дія режиму керованої гнучкості та рішення НБУ щодо рівня облікової ставки.

Крім того, важливим показником буде рівень інфляції, завдяки зниженню якого з червня по вересень створило додаткові умови для стабільності гривні.

Нагадуємо, що з 6 жовтня по 12 жовтня на міжбанку та на готівковому ринку коридори валютних коливань для долара будуть на рівні 41 – 41,5 гривні.