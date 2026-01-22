"Тепло" від союзників: Україні надіслали допомогу на суму понад 2 мільйони євро

Литва відправить Україні електрогенератори. Сума допомоги становитиме понад 2 мільйони євро.

Яку допомогу отримає Україні від Литви?

Про це повідомив литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс у своїй соцмережі Х.

Читайте також Фінляндія підготувала новий пакет допомоги для України: вартість становить мільйони євро

У День Соборності України ми надсилаємо з Литви тепло – електрогенератори на суму понад 2 мільйони євро. Литва разом з Україною. Слава Україні!

– написав міністр.

Зокрема у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі України Київ продовжує активно залучати міжнародну гуманітарну допомогу. Останніми днями в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн з таких держав:

Нідерланди; Німеччина; Швейцарія; Фінляндія; Іспанія; Норвегія.

Йдеться про силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Згідно з його словами, Україна очікує на допомогу від партнерів. У п'ятницю, 23 січня, має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії.

Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго,

– зазначив Шмигаль.

Міністр розповів, що запити швидко відпрацьовуються. Зокрема підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправлено 20 вантажів – 114 тонн устаткування.

Ба більше, відповідальним дано завдання від уряду оперативно опрацьовувати отриману допомогу. Зазначається, зо від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла.

Зауважте! Денис Шмигаль подякував союзникам, які допомагають українцям пройти тяжкий опалювальний сезон.

Що ще слід знати про допомогу союзників?