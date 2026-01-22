"Тепло" від союзників: Україні надіслали допомогу на суму понад 2 мільйони євро
- Литва відправить Україні електрогенератори на суму понад 2 мільйони євро.
- Останніми днями надійшло шість гуманітарних вантажів для підтримки енергетики України з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.
Литва відправить Україні електрогенератори. Сума допомоги становитиме понад 2 мільйони євро.
Яку допомогу отримає Україні від Литви?
Про це повідомив литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс у своїй соцмережі Х.
Читайте також Фінляндія підготувала новий пакет допомоги для України: вартість становить мільйони євро
У День Соборності України ми надсилаємо з Литви тепло – електрогенератори на суму понад 2 мільйони євро. Литва разом з Україною. Слава Україні!
– написав міністр.
Зокрема у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі України Київ продовжує активно залучати міжнародну гуманітарну допомогу. Останніми днями в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн з таких держав:
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Швейцарія;
- Фінляндія;
- Іспанія;
- Норвегія.
Йдеться про силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Згідно з його словами, Україна очікує на допомогу від партнерів. У п'ятницю, 23 січня, має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії.
Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго,
– зазначив Шмигаль.
Міністр розповів, що запити швидко відпрацьовуються. Зокрема підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправлено 20 вантажів – 114 тонн устаткування.
Ба більше, відповідальним дано завдання від уряду оперативно опрацьовувати отриману допомогу. Зазначається, зо від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла.
Зауважте! Денис Шмигаль подякував союзникам, які допомагають українцям пройти тяжкий опалювальний сезон.
Що ще слід знати про допомогу союзників?
Польща надає Україні нову допомогу – 400 генераторів. Вони передбачені для мешканців столиці та Київщини зокрема.
Крім того, поляки зібрали кошти для України – 1,26 мільйона злотих. Кошти спрямують для придбання генераторів, спальних мішків та пального для Києва.