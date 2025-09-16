У проєкті бюджету на 2026 рік Кабмін заклав курс євро до гривні. Це сталось вперше, раніше уряд прогнозував лише курс долара.

Який курс євро прогнозують на 2026 рік?

Середній курс валют автори законопроєкту показали в додатку "Прогнозний розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік". Його розмір там вказаний на рівні – 49,4 гривні за євро. Про це пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт №14000.

До слова багато ставок акцизів наступного року передбачені саме в євро. Що стосується курс долара, то його заклали на рівні 45,6 гривні.

Однак за валютний курс відповідатиме, як і раніше, НБУ, який його і встановлює. Проєкти держбюджету раніше не мали прогнозів щодо вартості євро, однак цьогоріч Кабмін зробив певні розрахунки.

Нагадаємо, що Молдова, котра теж подала заявку на вступ до ЄС, почала використовувати євро як основну валюту обмінного курсу у бюджеті цьогоріч, тоді як раніше такою був долар. Тож внесення курсу євро у бюджет, скоріше варто розглядати як вектор, котрий для себе визначила країна, ніж, як серйозні зміни. Додамо, що для пересічних українців нічого не зміниться.

Зауважте! Прогноз курсу, який закладає уряд у бюджет на наступний рік – це лише показник за яким держава розраховує свої доходи. Його варто сприймати як максимальний можливий показник. Варто також зауважити, що досить часто курс за підсумками року не досягає цієї "стелі". Наразі офіційний курс євро складає 48,49 гривень.

Чи перейде Україна на євро після вступу до ЄС Після вступу до ЄС Україна може перейти на євро, однак це не є обовʼязково. Наразі чимало країн-членів ЄС, котрі досі використовують власну валюту, а не євро.

Наприклад, Польща, Румунія тощо. До слова, Болгарія офіційно використовуватиме євро лише з 1 січня 2026 року, хоча країна є частиною ЄС ще з 2007 року.

Уряд розробив держбюджет на 2026 рік: що відомо?