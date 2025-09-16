Максимальний показник вартості євро – майже 50 гривень: який прогноз курсу в бюджеті на 2026 рік
- Кабінет міністрів України прогнозує курс євро на 2026 рік на рівні понад 49 гривень за євро.
- У проєкті держбюджету на 2026 рік видатки держбюджету прогнозуються на рівні 4,8 трильйона гривень, а найбільше витрат піде на оборону, освіту, науку та охорону здоров'я.
У проєкті бюджету на 2026 рік Кабмін заклав курс євро до гривні. Це сталось вперше, раніше уряд прогнозував лише курс долара.
Який курс євро прогнозують на 2026 рік?
Середній курс валют автори законопроєкту показали в додатку "Прогнозний розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік". Його розмір там вказаний на рівні – 49,4 гривні за євро. Про це пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт №14000.
До слова багато ставок акцизів наступного року передбачені саме в євро. Що стосується курс долара, то його заклали на рівні 45,6 гривні.
Однак за валютний курс відповідатиме, як і раніше, НБУ, який його і встановлює. Проєкти держбюджету раніше не мали прогнозів щодо вартості євро, однак цьогоріч Кабмін зробив певні розрахунки.
Нагадаємо, що Молдова, котра теж подала заявку на вступ до ЄС, почала використовувати євро як основну валюту обмінного курсу у бюджеті цьогоріч, тоді як раніше такою був долар. Тож внесення курсу євро у бюджет, скоріше варто розглядати як вектор, котрий для себе визначила країна, ніж, як серйозні зміни. Додамо, що для пересічних українців нічого не зміниться.
Зауважте! Прогноз курсу, який закладає уряд у бюджет на наступний рік – це лише показник за яким держава розраховує свої доходи. Його варто сприймати як максимальний можливий показник. Варто також зауважити, що досить часто курс за підсумками року не досягає цієї "стелі". Наразі офіційний курс євро складає 48,49 гривень.
Чи перейде Україна на євро після вступу до ЄС
Після вступу до ЄС Україна може перейти на євро, однак це не є обовʼязково. Наразі чимало країн-членів ЄС, котрі досі використовують власну валюту, а не євро.
Наприклад, Польща, Румунія тощо. До слова, Болгарія офіційно використовуватиме євро лише з 1 січня 2026 року, хоча країна є частиною ЄС ще з 2007 року.
Уряд розробив держбюджет на 2026 рік: що відомо?
Українська влада знову розробила законопроєкт про державний бюджет. Згідно з ним ВВП України наступного року складатиме 10,3 трильйона гривень. Видатки держбюджету прогнозуються на рівні 4,8 трильйона гривень, а доходи – 2 трильйони 826 мільярдів гривень.
Потреба в зовнішньому фінансуванні складе 2 трильйони 79 мільярдів гривень.
У 2026 році зросте й мінімальна зарплата. Вона складатиме 8647 гривень. Середня оплата праці очікується на рівні 30 032 гривень.
Заплановано, що найбільше витрат із держбюджету наступного року піде на оборону (2,8 трильйона гривень), освіту (265,4 мільярда гривень), науку (19,9 мільярда гривень) та охорону здоров'я (258 мільярдів гривень).