Мінімальна пенсія від 6 тисяч гривень: чи вистачить Україні ресурсів для пенсійної реформи

Уряд готує пенсійну реформу, у межах якої хочуть почати змінювати наявну солідарну систему, зокрема – підвищити розмір мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень. Надалі в Україні планують впроваджувати накопичувальну систему, яка буде добровільною.

Звідки хочуть брати кошти на пенсійну реформу?

Україна потребує пенсійної реформи, проте рівень розвитку економіки не є достатнім для впровадження накопичувальної системи. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економісти Ілля Несходовський та Олег Пендзин.

Як розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр соціальної політики Денис Улютін, нині в Україні складається сприятлива ситуація для запуску пенсійної реформи, адже бюджет має ресурс завдяки великим відрахуванням із зарплат військовослужбовців.

Економіст Ілля Несходовський вважає, що ефект від збільшення надходжень є тимчасовим, а ситуація зі співвідношенням працездатного населення й пенсіонерів – складною.

Ілля Несходовський Економіст, керівник аналітичного відділу мережі захисту національних інтересів "А Н Т С" Ефект додаткових надходжень від військовослужбовців зараз, від їхніх заробітних плат, дуже швидко закінчиться вже найближчим часом. Враховуючи те, що значна кількість українського населення працездатного віку виїхала за кордон, нині співвідношення того покоління, яке є працездатним і сплачує страхові внески, і того, хто перебуває зараз на пенсії й отримує виплати, не на користь тих, хто працює.

На думку економіста, Україна потребує пенсійної реформи й має переглянути вимоги для виходу на пенсію, підхід до нарахування виплати й визначення її розміру тощо. Проте ключовим буде питання формату цих змін.

Чи може Україна дозволити собі впровадження накопичувальної пенсії?

Розпочати реформу планують у 2026 або 2027 роках із солідарної системи, зокрема – з вирівнювання дисбалансів між найвищими й найнижчими пенсіями. У разі впровадження очікують, що мінімальна пенсія в Україні зросте до 6 тисяч гривень. Нині вона становить 2 595 гривень.

Серед анонсованих міністром соцполітики Денисом Улютіним частин реформи є також перехід від спеціальних пенсій до професійних, на який потрібно щонайменше 13 років. Формувати майбутню пенсію в такому разі буде сума сплачених під час роботи за фахом внесків.

Водночас планують і впровадження накопичувальної пенсії, яка буде добровільною, проте деталей щодо того, як це працюватиме, наразі немає. Мінсоцполітики працює над законопроєктом, який надалі мають узгоджувати з Урядом та партнерами.

З погляду економіста Іллі Несходовського, впровадження накопичувальної системи не буде раціональним кроком для України зважаючи на її економічне й демографічне становище.

Економіст Олег Пендзин також висловив сумнів щодо доцільності впровадження накопичувальної системи з огляду на ситуацію в українській економіці.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Я взагалі вважаю, що будь-який другий рівень обов'язкової накопичуваної системи в слабких економіках закінчується дуже погано. Ми можемо слухати скільки завгодно заяв з приводу того, що це єдиний шлях підняти фактичні виплати пенсіонерам. Дякуючи військовим, на сьогоднішній момент у нас Пенсійний фонд уперше профіцитний. Але це пенсійний фонд, який стосується солідарної системи.

На думку економіста, ці кошти можна було б використати для збільшення виплат пенсіонерам в межах солідарної системи.

Одним зі способів фінансування накопичувальної системи є переспрямування частини єдиного соціального внеску, який сплачують громадяни в солідарній системі, до накопичувальної. Проте в такому разі нестачу коштів у Пенсійному фонді доведеться компенсувати з бюджету, резюмує економіст Олег Пендзин, а це стане для держави додатковим тягарем.

Зауважте! У Мінсоцполітики розглядають варіант добровільного накопичення пенсії, коли додатково до ЄСВ потрібно сплачувати кошти до накопичувального фонду. Передбачають, що від цього можна відмовитися, проте зрештою пенсія буде нижчою. Нагадаємо, що ставка єдиного соціального внеску в Україні – 22% і у 2026 році становить 1 902,34 гривні.

Як працює пенсійна система в Україні нині?

Система пенсійного забезпечення в Україні працює на трьох рівнях . Перший – солідарна система , яка передбачає, що роботодавці та самозайняті особи сплачують єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду. Ці гроші йдуть на виплату пенсії тим, хто її нині отримує.

Другий рівень – накопичувальна система , що передбачає обов'язкові заощадження на старість із власної зарплати. Зараз вона не діє.

Третій рівень – так звана приватна пенсія, тобто добровільні заощадження, коли люди самостійно сплачують пенсійні внески до недержавних фондів. Таке накопичення коштів є добровільним і не звільняє від сплати ЄСВ.

Як змінилася кількість пенсіонерів за останнє десятиліття?