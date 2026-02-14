Україна знову готується до холодів: яку термінову підготовку Свириденко доручила областям

Юлія Свириденко повідомила, що робота над стабілізацією енергопостачання по регіонах країни досі продовжується. Відтак особлива увагу приділена найбільш постраждалим від російських обстрілів областям, зокрема Одеській та Миколаївській, а також столиці.

Як до нових морозів готують регіони, де ситуація найгірша?

Очільниця Уряду Юлія Свириденко зазначила, що найгірша ситуація з енергопостачанням в 3 областях країни, а також в Києві, передає Урядовий портал.

Відтак складна ситуація в Одеській та Миколаївській області після останніх атак. Те саме стосується Києва та Дніпропетровської області.

Наразі над відновленням електроенергії в столиці працюють понад 60 бригад. В усі домівки киян також намагаються повернути тепло.

А от на Одещині досі понад 130 тисяч абонентів без світла. Зараз енергетики працюють над заживленням населення, а об'єкти критичної інфраструктури вже підключені.

Свириденко нагадала, що наступного тижня морози в Україні знову повернуться, а тому ремонтні бригади роблять усе, щоб пришвидшити відновлення на енергооб'єктах.

Доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. За потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності,

– заявила прем'єр-міністр.

Яка з країн неочікувано надала Україні енергетичну допомогу?

Після двосторонніх перемовин міністрів закордонних справ України та Китаю, стало відомо, що Пекін вирішив надати Києву додатковий пакет енергетичної допомоги, повідомили в МЗС України.

У Мюнхені я мав змістовну і продуктивну зустріч з главою МЗС Китаю Ван Ї. Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Я підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні,

– прокоментував зустріч міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Крім того, у межах програми PURL Швеція виділяє 100 мільйонів доларів США для підтримки протиповітряної боротьби України, йдеться на сайті уряду країни.

Річ у тім, що Швеція разом з Нідерландами, Норвегією та Великою Британією фінансуватиме спільний пакет загальною сумою в 500 мільйонів доларів США.

Чому зима 2025 – 2026 року є однією із найскладніших?