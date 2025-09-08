Укр Рус
8 вересня, 16:01
Вистачить лише на 25 років: які насправді реальні запаси нафти в Росії

Ірина Гайдук
  • Росія має 31 мільярд тонн загальних запасів нафти, з яких лише 13 мільярдів тонн є рентабельними для видобутку.

  • Запаси нафти у Росії вистачить на 25 років, але для підтримки рівня видобутку потрібна безперервна геологічна розвідка.

     

Російська економіка особливо залежить від доходів, які приносить продаж енергоресурсів. Однак вони не безмежні: нинішніх запасів нафти, зокрема, вистачить лише трохи більш як на два десятки років.

На скільки вистачить запасів нафти в Росії? 

З 31 мільярда тонн загальних запасів нафти в Росії наразі підготовленими є лише 19 мільярдів, а непідготовленими – 12 мільярдів тонн. Про це розповів глава Роснадра Олег Казанов, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. 

  • Однак в процесі переведення із непідготовлених у підготовлені запаси зазвичай зменшуються.
  • До того ж з 19 мільярдів тонн доведених запасів не всі економічно рентабельні для видобутку за нинішніх економічних умов. 

За нашими підрахунками, з 19 мільярдів тонн лише 13 мільярдів виявляться реально придатними для рентабельної розробки в поточних цінових і податкових умовах. У результаті ми отримуємо вже не 31 мільярдів тонн, а 13 мільярдів тонн запасів нафти, 
– зазначив Казанов. 

У підсумку забезпеченість нафтою у Росії складає 25 років, якщо розподілити ці запаси на приблизний видобуток щороку. 

  • Росії необхідно мати постійний залишок запасів нафти у розмірі 13-15 мільярдів тонн, які мають бути рентабельними, щоб лише підтримати нинішній рівень видобутку. А для цього потрібно безперервно проводити геологічну розвідку.
  • При цьому, за словами Казанова, майже всі відкриті нафтові поклади (96% фонду) вже залучені у видобуток. 

Ми фактично передали майже всі об’єкти з запасами користувачам надр. Якою б мірою ми не стимулювали видобуток на діючих родовищах, рано чи пізно вони завершаться, 
– додав глава Роснадр. 

Важливо! Ситуація ускладнюється тим, що спроби виявити нові великі родовища нафти в Росії з року в рік не дають результатів. Минулого року відкрили 39 родовищ, але їхні загальні запаси склали лише 21 мільйона тонн.

Які найбільші нафтові родовища в Росії? 

Найбільші нафтові родовища Росії зосереджені переважно у Західному Сибіру, де зосереджено близько 75% видобутку нафти та понад дві третини всіх запасів країни. Серед них – Самотлорське в Ханти-Мансійському окрузі, яке вважається найбільшим у країні, а також Приобське, Федорівське, Мамонтовське й Ромашкінське в Татарстані. Вагому частку видобутку забезпечують також родовища Ямало-Ненецького округу та шельфові проєкти на острові Сахалін. 

Куди Росія продає свою нафту? 

  • Китай є одним із головних покупців російської нафти. У 2025 році Пекін нарощує закупівлі з Росії, користуючись знижками та обмеженнями, які накладають західні санкції. Зокрема, нещодавно стало відомо, що "Роснєфть" уклала додаткову угоду з китайською компанією на постачання нафти через Казахстан. 

  • Індія продовжує активно закуповувати російську нафту, навіть попри високі тарифи США, які Вашингтон запровадив за імпорт нафтопродуктів Москви. А міністерка фінансів Нірмала Сітхараман навіть заявила, що Індія продовжить закупівлі, спираючись на свої національні інтереси. 

  • Євросоюз після початку повномасштабної війни значно скоротив закупівлі російської нафти, але не відмовився повністю. Зокрема, нафту з Росії купують Угорщина та Словаччина. Головним каналом для транспортування російської нафти до цих країн залишається нафтопровід "Дружба", який забезпечує Росії мільярдні прибутки. 