Вистачить лише на 25 років: які насправді реальні запаси нафти в Росії
- Росія має 31 мільярд тонн загальних запасів нафти, з яких лише 13 мільярдів тонн є рентабельними для видобутку.
Запаси нафти у Росії вистачить на 25 років, але для підтримки рівня видобутку потрібна безперервна геологічна розвідка.
Російська економіка особливо залежить від доходів, які приносить продаж енергоресурсів. Однак вони не безмежні: нинішніх запасів нафти, зокрема, вистачить лише трохи більш як на два десятки років.
На скільки вистачить запасів нафти в Росії?
З 31 мільярда тонн загальних запасів нафти в Росії наразі підготовленими є лише 19 мільярдів, а непідготовленими – 12 мільярдів тонн. Про це розповів глава Роснадра Олег Казанов, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Десятки літрів: скільки пального насправді можна отримати з 1 бареля нафти
- Однак в процесі переведення із непідготовлених у підготовлені запаси зазвичай зменшуються.
- До того ж з 19 мільярдів тонн доведених запасів не всі економічно рентабельні для видобутку за нинішніх економічних умов.
За нашими підрахунками, з 19 мільярдів тонн лише 13 мільярдів виявляться реально придатними для рентабельної розробки в поточних цінових і податкових умовах. У результаті ми отримуємо вже не 31 мільярдів тонн, а 13 мільярдів тонн запасів нафти,
– зазначив Казанов.
У підсумку забезпеченість нафтою у Росії складає 25 років, якщо розподілити ці запаси на приблизний видобуток щороку.
- Росії необхідно мати постійний залишок запасів нафти у розмірі 13-15 мільярдів тонн, які мають бути рентабельними, щоб лише підтримати нинішній рівень видобутку. А для цього потрібно безперервно проводити геологічну розвідку.
- При цьому, за словами Казанова, майже всі відкриті нафтові поклади (96% фонду) вже залучені у видобуток.
Ми фактично передали майже всі об’єкти з запасами користувачам надр. Якою б мірою ми не стимулювали видобуток на діючих родовищах, рано чи пізно вони завершаться,
– додав глава Роснадр.
Важливо! Ситуація ускладнюється тим, що спроби виявити нові великі родовища нафти в Росії з року в рік не дають результатів. Минулого року відкрили 39 родовищ, але їхні загальні запаси склали лише 21 мільйона тонн.
Які найбільші нафтові родовища в Росії?
Найбільші нафтові родовища Росії зосереджені переважно у Західному Сибіру, де зосереджено близько 75% видобутку нафти та понад дві третини всіх запасів країни. Серед них – Самотлорське в Ханти-Мансійському окрузі, яке вважається найбільшим у країні, а також Приобське, Федорівське, Мамонтовське й Ромашкінське в Татарстані. Вагому частку видобутку забезпечують також родовища Ямало-Ненецького округу та шельфові проєкти на острові Сахалін.
Куди Росія продає свою нафту?
Китай є одним із головних покупців російської нафти. У 2025 році Пекін нарощує закупівлі з Росії, користуючись знижками та обмеженнями, які накладають західні санкції. Зокрема, нещодавно стало відомо, що "Роснєфть" уклала додаткову угоду з китайською компанією на постачання нафти через Казахстан.
Індія продовжує активно закуповувати російську нафту, навіть попри високі тарифи США, які Вашингтон запровадив за імпорт нафтопродуктів Москви. А міністерка фінансів Нірмала Сітхараман навіть заявила, що Індія продовжить закупівлі, спираючись на свої національні інтереси.
Євросоюз після початку повномасштабної війни значно скоротив закупівлі російської нафти, але не відмовився повністю. Зокрема, нафту з Росії купують Угорщина та Словаччина. Головним каналом для транспортування російської нафти до цих країн залишається нафтопровід "Дружба", який забезпечує Росії мільярдні прибутки.