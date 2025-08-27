Угорщина знову отримуватиме російську нафту через трубопровід "Дружба". Після атак України на нафтопровід транспортування вдалося відновити.

Коли відновлять постачання нафти "Дружбою"?

Завдані українськими ударами пошкодження нафтопроводу "Дружба" виявилися настільки серйозними, що ремонт займе кілька днів. Попри це, постачання до Угорщини відновлять вже 28 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МЗС Петера Сіярто.

За словами політика, він провів телефонну розмову із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним, щоб пришвидшити відновлення роботи "Дружби".

Ми обговорили ситуацію, й з’ясувалося, що завдяки напруженій роботі вдалося знайти технологічне рішення, яке дозволить відновити транспортування нафти до Угорщини вже від завтра,

– зауважив Сіярто.

Він додав, що спочатку постачання здійснюватимуть у тестовому режимі, а обсяги нафти будуть меншими.

Міністр знову закликав Україну не атакувати нафтопровід "Дружба", який забезпечує Угорщину російською нафтою, і не наражати на небезпеку енергетичну систему його країни.

Варто знати! Разом з тим Сіярто наголосив, що комерційних резервів нафти в Угорщині наразі вистачає. Тому використовувати стратегічні запаси через зупинку "Дружби" країні не довелося.

Що відомо про атаки на нафтопровід "Дружба"?