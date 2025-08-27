Постачання нафти в Угорщину "Дружбою" відновлять у тестовому режимі, – Сіярто
- Постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" до Угорщини відновлять у тестовому режимі 28 серпня після завданих українськими атаками пошкоджень.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Україну не атакувати нафтопровід, але зазначив, що комерційних резервів нафти в Угорщині достатньо.
Угорщина знову отримуватиме російську нафту через трубопровід "Дружба". Після атак України на нафтопровід транспортування вдалося відновити.
Коли відновлять постачання нафти "Дружбою"?
Завдані українськими ударами пошкодження нафтопроводу "Дружба" виявилися настільки серйозними, що ремонт займе кілька днів. Попри це, постачання до Угорщини відновлять вже 28 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МЗС Петера Сіярто.
Дивіться також Угорщина, Словаччина та "Дружба": які є альтернативи російському нафтопроводу
За словами політика, він провів телефонну розмову із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним, щоб пришвидшити відновлення роботи "Дружби".
Ми обговорили ситуацію, й з’ясувалося, що завдяки напруженій роботі вдалося знайти технологічне рішення, яке дозволить відновити транспортування нафти до Угорщини вже від завтра,
– зауважив Сіярто.
Він додав, що спочатку постачання здійснюватимуть у тестовому режимі, а обсяги нафти будуть меншими.
Міністр знову закликав Україну не атакувати нафтопровід "Дружба", який забезпечує Угорщину російською нафтою, і не наражати на небезпеку енергетичну систему його країни.
Варто знати! Разом з тим Сіярто наголосив, що комерційних резервів нафти в Угорщині наразі вистачає. Тому використовувати стратегічні запаси через зупинку "Дружби" країні не довелося.
Що відомо про атаки на нафтопровід "Дружба"?
- Україна кілька разів атакувала нафтопровід "Дружба" за останній час. Спочатку завдала удару по нафтоперекачувальній станції в місті Унеча 13 серпня, а потім по станції "Нікольскоє" 18 серпня. Це призвело до перебоїв з транспортуванням нафти. Однак вже 19 серпня Угорщина повідомила, що постачання нафти до країни вдалося відновити.
- Однак у ніч на 22 серпня Україна знову вдарила по станції в російському місті Унеча. Після цього Угорщина та Словаччина повідомили, що постачання нафти "Дружбою" може зупинитися на 5 днів.
- Угорщина та Словаччина настільки образилися на удари по нафтопроводу, що навіть поскаржилися на Київ до Євросоюзу. Вони написали спільного листа та закликали ЄС вжити негайних заходів для припинення атак.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пішов ще далі. Ображений на українські удари по нафтопроводу він написав листа Дональду Трампу, у якому пожалівся, що дії Києва загрожують постачанню російської нафти до його країни.