3 лютого, 12:51
1

Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: що буде зі світлом

Анастасія Безейко

У ніч на вівторок, 3 лютого, російські військові завдали найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку 2026 року. Під атакою опинилися об'єкти генерації та розподілу.

Що відомо про наслідки обстрілу?

Деталі розповіли в ДТЕК. Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів.

Під ворожі удари потрапили ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК.

Окрім того, ракети й дрони атакували об'єкт ДТЕК на Одещині – тисячі людей залишилися без світла. 

Вимушено перейшла на екстрені відключення також частина лівого берега Києва, а саме Дніпровський і Дарницький райони. На правому березі столиці наразі діють погодинні графіки.

Енергосистема працює з серйозними обмеженнями,
– додали в ДТЕК.

 