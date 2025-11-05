Не лише на зброю: Естонія виділить мільйони на Starlink для України
- Естонія виділить 3 мільйони євро на супутникові системи Starlink для України, а також обговорила з Україною зміцнення протиповітряної оборони і виробництво дронів.
- Естонія також приєднається до ініціативи PURL для фінансування постачання американської зброї Україні.
Естонія допоможе профінансувати системи супутникового зв'язку Starlink для України. Уряд виділить 3 мільйони євро на закупівлю та підтримку їх роботи.
Як Естонія підтримує Україну?
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.
Дивіться також Напередодні зими: Естонія виділила тисячі євро на підтримку України
Вдячний за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink,
– зазначив Шмигаль.
Окрім того, на зустрічі міністри оборони обговорили питання зміцнення протиповітряної оборони, виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств.
Шмигаль також відзначив участь Естонії у програмі закупівлі американської зброї для України через ініціативу PURL.
Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio.
Окремо міністри торкнулися питання конфіскації заморожених російських активів на користь України.
Варто знати! Шмигаль подякував Естонії "за рішучу підтримку українців" у війні з Росією.
Що відомо про участь Естонії у PURL?
Президент Естонії Алар Каріс на спільній конференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі повідомив, що Естонія приєднається до PURL, пише "Укрінформ".
Він заявив, що ця ініціатива США та НАТО щодо постачання американського озброєння Києву є "чудовою", то Естонія долучиться до її фінансування.
Естонія повністю підтримує цю ініціативу. І ми з радістю візьмемо участь у цих зусиллях. Естонія продовжуватиме підтримувати Україну, захищаючи її свободу,
– наголосив Каріс.
Важливо! За словами президента, Естонія лише у 2025 році витратила 0,3% ВВП країни на військову допомогу Україні.
Starlink для України: що відомо?
Україна отримує доступ до мережі Starlink завдяки підтримці міжнародних партнерів, серед яких провідну роль відіграють країни Євросоюзу. Найбільшим донором обладнання стала Польща, яка вона передала Україні близько 29 – 30 тисяч терміналів та допомагає із закупівлею обладнання, а й брала на себе витрати за його підключення.
Наприкінці серпня з’явилася інформація, що надалі Польща не зможе фінансувати підключення, зокрема через рішення президента країни скасувати програму підтримки українських біженців. Утім, у канцелярії польського президента пояснили, що це вето не вплине на забезпечення України інтернетом Starlink, адже фінансування підключення здійснюється на підставі чинних законодавчих положень.
Крім того, нещодавно Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг супутникового зв’язку Starlink та відповідного обладнання на суму 150 мільйонів доларів. Підрядником у межах цієї угоди виступить компанія Starlink Services.