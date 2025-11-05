Не лише на зброю: Естонія виділить мільйони на Starlink для України

Естонія допоможе профінансувати системи супутникового зв'язку Starlink для України. Уряд виділить 3 мільйони євро на закупівлю та підтримку їх роботи.

Як Естонія підтримує Україну?

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Напередодні зими: Естонія виділила тисячі євро на підтримку України

Вдячний за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink,

– зазначив Шмигаль.

Окрім того, на зустрічі міністри оборони обговорили питання зміцнення протиповітряної оборони, виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств.

Шмигаль також відзначив участь Естонії у програмі закупівлі американської зброї для України через ініціативу PURL.

Денис Шмигаль Міністр оборони України Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio.

Окремо міністри торкнулися питання конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Шмигаль подякував Естонії "за рішучу підтримку українців" у війні з Росією.

Що відомо про участь Естонії у PURL?

Президент Естонії Алар Каріс на спільній конференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі повідомив, що Естонія приєднається до PURL, пише "Укрінформ".

Він заявив, що ця ініціатива США та НАТО щодо постачання американського озброєння Києву є "чудовою", то Естонія долучиться до її фінансування.

Естонія повністю підтримує цю ініціативу. І ми з радістю візьмемо участь у цих зусиллях. Естонія продовжуватиме підтримувати Україну, захищаючи її свободу,

– наголосив Каріс.

За словами президента, Естонія лише у 2025 році витратила 0,3% ВВП країни на військову допомогу Україні.

Starlink для України: що відомо?