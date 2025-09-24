Нова економічна стратегія: Білорусь збирається вести торгівлю з ТОТ України

У Білорусії збираються торгувати з тимчасово окупованими територіями України. Зокрема Мінськ цікавить сільське господарство й туризм.

Що відомо про плани Білорусії?

Це ще більше віддаляє країну від повернення до світової економіки, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Білоруський режим робить ставку на торгівлю з тимчасово окупованими Росією українськими територіями, перетворюючи цю практику на новий етап економічної стратегії,

– пояснили у розвідці.

Згідно з інформацією, про це свідчить візит "керівника" окупаційної адміністрації Херсонщини до Мінська та його зустріч із Лукашенко. Ці події назвали символом нової політичної реальності, в якій опинилася країна.

Річ у тім, що ізоляція після протестів 2020 року та участь у війні на боці Москви зробили Білорусь токсичним партнером для більшості ринків. Тому наразі Мінськ намагається підтримати завантаження підприємств через співпрацю з такими державами:

Венесуелою; Сирією; КНДР.

Зверніть увагу! Тепер до цього списку потрапили окуповані Росією території України.

Такі кроки фактично легітимізують російську агресію й віддаляють Білорусь від можливого повернення до світової економіки,

– пояснили у дописі.

Зокрема економічна статистика підкреслює вразливість: з січня по липень дефіцит зовнішньої торгівлі сягнув 3,5 мільярда доларів. Це майже у півтора раза більше, ніж торік.

Імпорт зростає швидше за експорті Ба більше, попит на білоруські товари падає навіть у Росії.

Наразі Мінськ пропонує розвивати на окупованих землях сільське господарство й туризм. Однак такий бізнес залежить від російських дотацій і не має перспектив стійкого зростання.

До того ж він підвищує ризики нових санкцій і лише поглиблює залежність від Москви,

– підкреслили у СЗР України.

Важливо! Для Олександра Лукашенка це одна з багатьох поступок для Кремля – ціна за політичну підтримку та спробу утримати економіку від подальшого падіння.

Що відбувається з економікою Білорусі?

У першому півріччі поточного року ВВП Білорусі зріс лише на 2,1 %. Зокрема інфляція досягла 7,3 %. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Санкції Заходу обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування,

– пояснили у розвідці.

Зауважте! За даними СЗРУ, мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року. Водночас у 2026 та 2027 роках відбудеться загострення кризи.

Що відомо про санкції щодо Білорусі?