Вперше за десятиліття: Трамп стверджує, що рекордно скоротив дефіцит США

Американський президент Дональд Трамп заявив, що запроваджені ним тарифи різко скоротили дефіцит США. Ба більше, у 2026 році він очікує навіть торгівельного профіциту.

Як скоротився торгівельний дефіцит США?

Про це глава Білого дому як зазвичай написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, його митна політика дозволила зменшити торгівельний дефіцит країни майже на 80%.

Торгівельний дефіцит США скоротився на 78% завдяки тарифам, які стягують з інших компаній і країн,

– зазначив президент.

Щоправда, він не уточнив ні періоду, за який робили ці розрахунки, ні те, як саме отримали таку цифру.

Проте у 2026 році Трамп очікує ще більшого ефекту від тарифів. Президент переконаний, що дефіцит "перейде у позитивну зону" вперше за багато десятків років.

Що показують розрахунки?

Урядові дані США та розрахунки аналітиків Investing.com і справді демонструють скорочення дефіциту торгівлі товарами та послугами з 140,5 мільярда доларів у березні 2025 року до 27,62 мільярда доларів у жовтні. Зменшення склало близько 80%.

Але вже у листопаді дефіцит знову пішов вгору і сягнув 56,82 мільярда доларів.

Втім, у четвер, 19 лютого, мають вийти новий торгівельний звіт з даними за грудень. Експерти очікують торгівельного профіциту на рівні 55,50 мільярда доларів за місяць. Якщо інформація підтвердиться, США досягнуть позитивного місячного балансу у торгівлі вперше з 1975 року.

Однак є кілька невтішних нюансів:

За підсумками усього 2025 року у США все одно очікують торгівельний дефіцит у розмірі 800 мільярдів доларів .

. А в торгівлі саме товарами він може залишитися рекордно великим – приблизно 1,2 трильйона доларів.

Зауважте! Високий річний показник дефіциту пояснюється тим, що після оголошення нових тарифів Трампа у першому кварталі 2025 року відбувся сплеск замовлень. Покупці поспішали закупити товари про запас до початку дії підвищених мит.

Як тарифи вплинули на торгівлю та американців?