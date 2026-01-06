Популярний в Україні: облігації одного з месенджерів заморожені через санкції

Облігації Telegram у Росії на суму пів мільярда доларів були заморожені через західні санкції. Це виявило фінансову залежність месенджера від країни.

Чому заморожені облігації Telegram?

І це навіть після того, як засновник Павло Дуров намагався розірвати зв’язки з Москвою, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Читайте також Санкції не спрацювали: одна з найбільших економік світу активно скуповує російський СПГ

Компанія протягом останніх років випустила низку облігаційних позик. Зокрема на 1,7 мільярда доларів у травні, аби викупити наявні боргові зобов’язання.

За словами джерел, компанія викупила більшість облігацій з погашенням у 2026 році. Але повідомила, що 500 мільйонів доларів непогашених облігацій були заблоковані в російському центральному депозитарії цінних паперів через західні санкції.

Ці факти підкреслюють, наскільки Telegram і далі залишається пов’язаним з російським капіталом, а санкції ускладнюють виплати за боргами та програми викупу,

– йдеться у матеріалі.

Нагадаємо! Євросоюз, США та Велика Британія запровадили заморожування активів та інші обмеження щодо Національного розрахункового депозитарію Росії у 2022 році.

Коли Дуров заснував Telegram, згодом перевівши компанію до Дубая, він наголошував, що месенджер відданий свободі слова та опиратиметься втручанню урядів. Компанія повідомила власникам облігацій, що погасить заморожений борг у строк, після чого платіжний агент та депозитарій вирішуватимуть, чи може виплата бути перерахована російським утримувачам.

Зокрема Telegram лише нещодавно почав отримувати суттєві доходи від своїх користувачів завдяки рекламі та підпискам. Згідно з раніше неоприлюдненими піврічними звітами, на 30 червня Telegram мав 910 мільйонів доларів грошових коштів і їхніх еквівалентів – проти 142 мільйонів доларів роком раніше.

Павло Дуров, який має громадянство Франції та ОАЕ, у 2024 році став фігурантом офіційного розслідування в Парижі. Власники облігацій уважно стежать за французькою справою, побоюючись, що вона може зірвати плани IPO, підготовлені ще до початку провадження.

Зауважте! Останні облігаційні випуски компанії дають інвесторам право придбати акції під час майбутнього розміщення зі знижкою до 20%.

Не аудійована фінансова звітність показує, що месенджер продовжує зростати за обсягами продажів, попри ризики для його керівництва. Згідно з документами, доходи Telegram у першій половині 2025 року зросли більш ніж на 65% — до 870 мільйонів доларів порівняно з 525 мільйона доларів за той самий період попереднього року.

Майже третина доходів Telegram — близько 300 мільйонів доларів — припала на так звані угоди про ексклюзивність. За попередніми матеріалами FT такі угоди були пов’язані з toncoin – криптовалютою, тісно пов’язаною з месенджером.

Цікаво! Крім того, рекламні доходи зросли на 5% – до 125 мільйонів доларів у першій половині року. Водночас кількість преміум-підписників збільшилася, і доходи від підписок підскочили на 88% – до 223 мільйонів доларів порівняно зі 119 мільйонів доларів у першій половині 2024 року.

Нагадаємо, що Telegram досяг рекордного прибутку ще у 2024 році. Про це йшлося у матеріалі FT.

Тоді компанія отримала прибуток у 540 мільйонів доларів. І це вперше месенджер "вийшов у плюс" після років збитків.

Виручка Telegram у 2024 році сягнула 1,4 мільярда доларів, що значно більше результату 2023 року (343 мільйони доларів).

Зверніть увагу! Такої суми вдалось досягти через різке збільшення кількості платних підписників, а також фінансовий ефект від криптовалютних активів.

Що ще слід знати про ситуацію щодо Telegram?