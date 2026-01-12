Проблеми з електропостачанням та опаленням: Зеленський назвав регіони, де найгірша ситуація

В Україні ситуація з енергетикою та опаленням залишається складною. Але у деяких регіонах вона є особливо проблемною.

Де в Україні найгірша ситуація з опаленням та електрикою?

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, пише 24 Канал з посиланням на його вечірнє звернення.

Володимир Зеленський Президент України Відновлювальні роботи, електрика, опалення – головні теми. Є громади, де ситуація досі надзвичайно складна.

Зокрема вона така у частині міст і сіл прикордонних областей. У столиці країни – Києві – ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся 9 січня.

Зверніть увагу! Згідно зі словами українського лідера, наразі головне завдання – відновити енергозабезпечення всіх будинків.

Водночас на Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад. Активно допомагають ДСНС України.

Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль – там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики,

– сказав Зеленський.

Загалом по країні розгорнуті Пункти Незламності в усіх регіонах. До того ж залучені сили Укрзалізниці, Нафтогазу та інших наших державних компаній.

Дніпровщина, Запорізька область, Харківщина, Донеччина – всюди наші енергетики зараз, ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі,

– повідомив Володимир Зеленський.

Важливо! Погодні умови додають складнощів, через що "так непросто". І саме такою погодою росіяни намагаються зараз скористатись.

Що відомо про ситуацію у Києві?

Нагадаємо, що без опалення тепла в столиці залишається понад одна тисяча будинків. Про це розповів мер міста Віталій Кличко.

Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям,

– написав Кличко.

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури Києва після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

Водночас відновлювальні роботи у місті тривають. Зокрема комунальники й енергетики працюють цілодобово.

Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання,

– зазначив мер столиці.

Очікується, що сильні морози не відступлять. Тому складна ситуація в Києві триватиме.

Зауважте! Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

Що відомо щодо ситуації з газом?