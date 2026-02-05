Опалення в Києві відновили досі не всюди: Зеленський прокоментував ситуацію
- Понад 1 100 будинків у Києві залишаються без опалення, а міністр енергетики активізує робочі процеси в Харкові.
- Понад 20 тисяч "Пакунків тепла" вже роздали вразливим категоріям населення, обсяг програми планують збільшити.
У четвер, 5 лютого, Володимир Зеленський провів щоденний селектор щодо ситуації в енергетиці. Наразі понад 1 100 будинків у столиці залишаються без опалення.
Яка ситуація в енергетиці 5 лютого?
Деталі розповів сам президент. Наразі міністр енергетики Денис Шмигаль перебуває в Харкові – щоб максимально активізувати всі робочі процеси в регіоні.
Непросто зараз у багатьох областях – на Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Донеччині. Президент заслухав доповіді звідти та подякував енергетичним компаніям, ремонтним та аварійним бригадам, а також підприємцям.
Важливо, щоб у людей була вся необхідна допомога… Хочу подякувати Нафтогазу за роботу над програмою теплих пакунків,
– додав Зеленський.
Понад 20 тисяч "Пакунків тепла" вже роздали вразливим категоріям населення, однак обсяг програми має вийти на рівень у понад 100 тисяч.
Нагадаємо, йдеться про речі, що допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв'язку й зарядити медичні пристрої. Допомогу отримують маломобільні громадяни, люди у складних життєвих обставинах, одинокі пенсіонери, писала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Зеленський наголосив, що місцева влада в громадах і містах має підтримувати роботу урядових структур і Нафтогазу. Президент також відзначив ДСНС та Укргідроенерго за роботу фахівців із ліквідації наслідків російських ударів.
Чи скоро покращиться ситуація?
На жаль, графіки відключень світла можуть погіршуватися через останні російські атаки та дефіцит генерації в енергосистемі.
За словами Шмигаля, ситуація залишається дуже складною, відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах. Ба більше, у найближчий тиждень ворог готується до нових атак по енергетиці.