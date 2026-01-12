Замерзлі труби у Києві: хто відповідальний, коли буде тепло та чи вплине це на платіжки

У Києві без опалення залишаються майже 800 будинків. У мережі активно поширюють кадри розірваних замерзлою водою труб.

Хто винен у тому, що розірвало труби, хто виконуватиме ремонт, і чи можливо отримати компенсацію – про це та багато інших моментів у коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

Дивіться також Проблеми з електропостачанням та опаленням: Зеленський назвав регіони, де найгірша ситуація

Хто несе юридичну відповідальність за те, що воду не злили вчасно: ОСББ, керуюча компанія чи тепломережі?

Згідно з правилами, які прописані та розміщені на сайті КМДА, рішення про злиття води з внутрішньобудинкової системи ухвалює посадова особа, відповідальна за цю систему. Це може бути, чи голова ОСББ, чи то керуюча компанія, чи то відповідний інженер, фахівець.

Чи можна претендувати на отримання компенсації?

Ну, звісно, можна. Але якої саме компенсації: моральної чи фізичної? Система має запрацювати. Ці труби, які полопались, мають бути полагоджені. І вони будуть полагоджені за рахунок підприємств, які обслуговують ці внутрішньобудинкові мережі. Якщо це керуюча компанія, то керуюча компанія буде ремонтувати. Якщо це ОСББ, то за кошти співвласників ОСББ, якщо це управляюча компанія, то вони будуть з власного доходу це робити.

Наскільки складно замінити розірвану систему взимку? Чи можливо "залатати" такі труби, чи потрібна повна заміна стояків?

"Залатати" труби можливо, але все залежить від того, наскільки там ситуація погана – непогана, скільки там пошкоджень, скільки метрів пошкоджених труб і так далі. Усе від цього залежить. А також від того, чи є фахівці в цій керуючій компанії, які це можуть швидко зробити. Це теж важливий момент. Брак кадрів – він повсюду є.

Що станеться, коли лід у трубах почне танути? Чи можливе затоплення квартир?

Затоплення квартир – ні, якщо у них труби всі цілі. Цього бути не може. Якщо порве ці труби, то тоді вже так, де момент розриву був, то там буде витікати. Теоретично по квартирам – ні.

Якщо там, наприклад, в під'їзді якийсь прорив і одномоментно почне танути труба. Дуже малоймовірно, що різко великий поток води буде натікати, ніхто не встигне там відро підставити, щоб вода розтікалася по всьому поверху і пішла на нижні поверхи.

Так, щоб прямо в квартирі труби "попарували", то теж маловірогідно, тому що в квартирі немає у нас нуля і мінусових температур. Абсолютно всі фотографії, які поширюють в інтернеті, це місця загального користування. Це не конкретно труби в квартирах. Йдеться про під'їзди, де холодно, справді холодно.

Якщо ми говоримо про старий будинок, на дворі мінус 12, і він не протаплювався, наприклад, дві доби, то в місцях загального користування температура води вже, відповідно, низька.

Чи реально відновити подачу тепла в такий будинок до кінця сезону?

Реально. Треба взяти і зробити. По-перше, треба мати бажання. По-друге, потрібні фахівці, які приїдуть та будуть замінювати пошкоджені труби. І потім не забуваємо, щоб знову запустити систему, треба зробити огляд. перевірити технічний стан усіх труб. Тим паче, якщо там було замороження і прориви в цьому будинку, то треба перевірити абсолютно всі поверхи і всі інші труби перед запуском. Але локально, якщо вони запустять, наприклад, можливо, будуть ще пориви в якихось інших місцях.

А от при якій температурі всередині під'їзду вода в трубах замерзає остаточно?

Дивіться, є температура теплоносія. Її можна побачити на будинковому лічильнику тепла. При нулі і менше вода перетворюється в лід. Не можна сказати, що при температурі плюс 10 вона замерзне. Це нереально. Фізику ніхто не скасовував, і хімію – теж. Тому тільки так.

Навіть якщо в під’їзді трохи тепло, наприклад +2 градуси, у трубах може бути холодніше – близько нуля або мінус. Коли опалення не працює і вода в трубах не рухається, вона охолоджується і замерзає саме в трубах.

Чи мають право мешканці самі зливати воду з системи, якщо комунальники ігнорують заявки?

Ні, вони цього не можуть зробити, бо не мають ані знань, ні навичок. Для цього потрібні спеціалісти з відповідним обладнанням. Наприклад, злити воду з системи опалення так, щоб туди не потрапило повітря, майже неможливо. Крім того, під час зливу обов'язково перевіряють, щоб у трубах не залишилося води. Якщо там залишиться хоча б трохи води, то після подачі тепла це знову призведе до пориву труб: у трубах буде лід і холодна вода, а коли подадуть гарячу, вони не встигнуть розмерзнутися і труби просто луснуть.

Чи потрібно платити за "опалення", якщо система офіційно вийшла з ладу через недбалість персоналу?

За опалення ми сплачуємо згідно показників загальнобудинкового лічильника тепла. Якщо тепла немає, то ми за нього не платимо. Якщо немає загальнобудинкового лічильника тепла, що на сьогоднішній день рідко трапляється, то там вираховується по нормам споживання. Ті дні, коли не було тепла, вони не рахуються, там робиться відповідний перерахунок. Але знову ж таки, таких будинків на сьогоднішній день дуже-дуже мало.

Хто має оплачувати нові труби та зварювальні роботи – мешканці через внески чи винуватець аварії?

Цим займається підприємство, яке обслуговує внутрішньобудинкові мережі. Якщо це керуюча компанія, то всі витрати покриває саме вона. Навіть якщо буде службове розслідування, оголосять догану посадовій особі чи через суд зобов'яжуть її відшкодувати збитки, це внутрішні питання компанії і мешканців вони не стосуються. Те саме стосується й управлінської компанії.

Проблеми можуть виникнути в будинках з ОСББ. Зазвичай у ОСББ немає зайвих коштів, і гроші на відновлення системи доведеться десь шукати. У такому випадку постає питання: чи голова ОСББ або відповідальна особа компенсують збитки самостійно, чи ці витрати перекладуть на співвласників будинку. Саме тут і виникає найбільша проблема.

Водночас більшість будинків з ОСББ мають альтернативні джерела живлення. Тому проблеми зі зливом води там виникають рідко, адже циркуляція в системі опалення зберігалася навіть під час відключень електроенергії. Для цього використовували генератори, інвертори з акумуляторами або сонячні панелі. Багато ОСББ скористалися програмою енергоефективності "30 на 70" і встановили сонячні панелі разом з інверторами та акумуляторами, щоб будинок міг працювати автономно під час блекаутів.

Що відомо про ситуацію з опаленням у Києві?