Тепло повернули ще не всім: скільки будинків у Києві досі без опалення
- У Києві після атаки 9 січня без тепла залишаються 19 багатоповерхівок, хоча загалом призупинено подачу тепла до понад 100 будинків.
- У Голосіївському районі ведуться найскладніші роботи з відновлення теплопостачання, а в місті розгорнуто приблизно 1,3 тисячі пунктів незламності для обігріву людей.
У Києві комунальники продовжують працювати безупинно, щоб повернути теплопостачання після руйнівної атаки російської армії 9 січня. Однак поки що близько двох десятків будинків під'єднати до тепла не вдалося.
Скільки будинків залишаються без опалення?
Про це в етері національного телемарафону розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає 24 Канал.
19 багатоповерхівок досі без тепла з моменту атаки 9 січня,
– зазначила Поп.
Речниця КМДА додала, що загалом у Києві тимчасово призупинили подачу тепла до трохи більш як 100 будинків. До цієї цифри входять у 19 багатоповерхівок, де продовжують аварійно-відновлювальні роботи.
Варто знати! За інформацією КМВА, у кожному районі столиці розгорнули пункти незламності. наразі у Києві їх нараховується приблизно 1,3 тисячі. У цих пунктах люди можуть зігрітися та зарядити телефони та інші предмети.
Де ситуація найскладніша?
До слова, від неділі енергетикам вдалося повернути тепло у деякі будинки. Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram розповідав, що теплопостачання відновлюють ще до 32 багатоповерхівок, де роботи найскладніші. Більшість із цих будинків розташовані у Голосіївському районі.
Ситуація складна. Морози лютують. Тривають екстрені відключення електроенергії. Київ функціонує в надзвичайній ситуації,
– наголосив Кличко.
Водночас є у Києві будинки, де трапилися аварії, й там фахівці теж працюють для оперативного відновлення теплопостачання.
Зауважте! За словами Кличко, після російської атаки на столицю 9 січня без теплопостачання у Києві залишилося 6 тисяч будинків.
Як у Києві відновлюють тепло і світло?
За дорученням Президента України Володимира Зеленського був створений штаб для ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів у Києві.
У суботу, 17 січня, Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, під час якого доручив з’ясувати, чому деякі будинки столиці досі залишаються без опалення.
Водночас у частині київських будинків відновити тепло наразі неможливо, навіть попри численні звернення мешканців. Директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва Дмитро Науменко пояснив, що у багатьох випадках запуск опалення залежить від наявності електропостачання. Там, де це можливо, встановлюють генератори та ведуть спільну роботу з компанією ДТЕК, щоб точково подавати електроенергію у конкретні будинки на час відновлення опалення.
Разом із цим до Києва вже направляються додаткові джерела генерації. За словами міністра розвитку Олексія Кулеби, це дозволить швидко забезпечити тепло та електроенергію у критичних точках міста.