Скільки будинків залишаються без опалення?

Про це в етері національного телемарафону розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає 24 Канал.

19 багатоповерхівок досі без тепла з моменту атаки 9 січня,

– зазначила Поп.

Речниця КМДА додала, що загалом у Києві тимчасово призупинили подачу тепла до трохи більш як 100 будинків. До цієї цифри входять у 19 багатоповерхівок, де продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Варто знати! За інформацією КМВА, у кожному районі столиці розгорнули пункти незламності. наразі у Києві їх нараховується приблизно 1,3 тисячі. У цих пунктах люди можуть зігрітися та зарядити телефони та інші предмети.

Де ситуація найскладніша?

До слова, від неділі енергетикам вдалося повернути тепло у деякі будинки. Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram розповідав, що теплопостачання відновлюють ще до 32 багатоповерхівок, де роботи найскладніші. Більшість із цих будинків розташовані у Голосіївському районі.

Ситуація складна. Морози лютують. Тривають екстрені відключення електроенергії. Київ функціонує в надзвичайній ситуації,

– наголосив Кличко.

Водночас є у Києві будинки, де трапилися аварії, й там фахівці теж працюють для оперативного відновлення теплопостачання.

Зауважте! За словами Кличко, після російської атаки на столицю 9 січня без теплопостачання у Києві залишилося 6 тисяч будинків.

Як у Києві відновлюють тепло і світло?