Сколько домов остаются без отопления?
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает 24 Канал.
19 многоэтажек до сих пор без тепла с момента атаки 9 января,
– отметила Поп.
Пресс-секретарь КГГА добавила, что в целом в Киеве временно приостановили подачу тепла в чуть более 100 домов. В эту цифру входят в 19 многоэтажек, где продолжают аварийно-восстановительные работы.
Стоит знать! По информации КГВА, в каждом районе столицы развернули пункты несокрушимости. сейчас в Киеве их насчитывается примерно 1,3 тысячи. В этих пунктах люди могут согреться и зарядить телефоны и другие предметы.
Где ситуация самая сложная?
К слову, от воскресенья энергетикам удалось вернуть тепло в некоторые дома. Накануне городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram рассказывал, что теплоснабжение восстанавливают еще до 32 многоэтажек, где работы самые сложные. Большинство из этих домов расположены в Голосеевском районе.
Ситуация сложная. Морозы свирепствуют. Продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Киев функционирует в чрезвычайной ситуации,
– подчеркнул Кличко.
В то же время есть в Киеве дома, где случились аварии, и там специалисты тоже работают для оперативного восстановления теплоснабжения.
Заметьте! По словам Кличко, после российской атаки на столицу 9 января без теплоснабжения в Киеве осталось 6 тысяч домов.
Как в Киеве восстанавливают тепло и свет?
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского был создан штаб для ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве.
В субботу, 17 января, Зеленский провел специальный энергетический селектор, во время которого поручил выяснить, почему некоторые дома столицы до сих пор остаются без отопления.
В то же время в части киевских домов восстановить тепло пока невозможно, даже несмотря на многочисленные обращения жителей. Директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева Дмитрий Науменко объяснил, что во многих случаях запуск отопления зависит от наличия электроснабжения. Там, где это возможно, устанавливают генераторы и ведут совместную работу с компанией ДТЭК, чтобы точечно подавать электроэнергию в конкретные дома на время восстановления отопления.
Вместе с этим в Киев уже направляются дополнительные источники генерации. По словам министра развития Алексея Кулебы, это позволит быстро обеспечить тепло и электроэнергию в критических точках города.