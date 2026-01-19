Сколько домов остаются без отопления?

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает 24 Канал.

Смотрите также Киевляне публикуют кадры, как в домах массово прорывает трубы: что происходит

19 многоэтажек до сих пор без тепла с момента атаки 9 января,

– отметила Поп.

Пресс-секретарь КГГА добавила, что в целом в Киеве временно приостановили подачу тепла в чуть более 100 домов. В эту цифру входят в 19 многоэтажек, где продолжают аварийно-восстановительные работы.

Стоит знать! По информации КГВА, в каждом районе столицы развернули пункты несокрушимости. сейчас в Киеве их насчитывается примерно 1,3 тысячи. В этих пунктах люди могут согреться и зарядить телефоны и другие предметы.

Где ситуация самая сложная?

К слову, от воскресенья энергетикам удалось вернуть тепло в некоторые дома. Накануне городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram рассказывал, что теплоснабжение восстанавливают еще до 32 многоэтажек, где работы самые сложные. Большинство из этих домов расположены в Голосеевском районе.

Ситуация сложная. Морозы свирепствуют. Продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Киев функционирует в чрезвычайной ситуации,

– подчеркнул Кличко.

В то же время есть в Киеве дома, где случились аварии, и там специалисты тоже работают для оперативного восстановления теплоснабжения.

Заметьте! По словам Кличко, после российской атаки на столицу 9 января без теплоснабжения в Киеве осталось 6 тысяч домов.

