Україна пережила надскладну зиму: скільки ресурсів пішло на опалювальний сезон

Попри численні російські атаки на енергосистему, Україна вже завершила опалювальний сезон 2025 – 2026. Зокрема, це вдалося завдяки накопиченню достатньої кількості ресурсів.

Як Україна пережила складну зиму?

Окрім того, над відновленням інфраструктури працювало понад 14 тисяч енергетиків, а знайти необхідні фінанси й обладнання допомогли міжнародні партнери. Деталі в суботу, 4 квітня, розповів перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Дивіться також На тлі відключень світла: як українці ставляться до енергетиків – дослідження

Які ресурси використала Україна?

Осінньо-зимовий період розпочався із запасами газу обсягом 13,2 мільярда кубометрів, тоді як імпорт склав 4,6 мільярда кубометрів. Окрім того, у 2025 році власний український газовидобуток склав 16,97 мільярда кубометрів, що перевершило прогнози.

Вразливим категоріям громадян Сумщини й Херсонщини поставили 52 тонни скрапленого газу, а потужність Трансбалканського коридору збільшили до 4,2 мільярда кубометрів на рік.

Протягом зими працювали всі 9 енергоблоків АЕС при сумарній встановленій потужності в майже 8 тисяч мегават. Також Україна збільшила можливості для імпорту електроенергії з ЄС, максимальна потужність якого була рекордною – майже 2,5 тисячі мегават.

Як тривали відновлювальні роботи?

Загалом під час опалювального сезону росіяни пошкодили понад 9 гігават генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Українські енергетики вже відновили понад 4 гігават: це 85% доступної потужності ТЕС й 66% – для ГЕС та ГАЕС.

Окрім того, у 2025 році виконано планові ремонти сумарною потужністю 11,8 гігавата, а загальний приріст встановленої потужності розподіленої генерації склав 642,77 мегавата.



Яку допомогу надали партнери?

Україна активувала новий формат координації, запустивши так званий "енергетичний Рамштайн". Загалом до енергетичної підтримки долучилися понад 40 держав, що постачали генератори, трансформатори, когенераційні установки тощо.

До Фонду підтримки енергетики України залучили 602,5 мільйона євро від 16 країн, ЄС і приватного сектору.

Дякую кожній країні, яка допомагала Україні вистояти цієї зими,

– додав міністр.

Коли завершують опалювальний сезон?