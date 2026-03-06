Після затримання інкасаторів в Угорщині: в НБУ радять банкам оминати країни з ризиком блокувань

У зв'язку із затриманням в Угорщині групи інкасаторів Ощадбанку Нацбанк рекомендує всім банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути. Зокрема, оминати країни з ризиком блокування проїздів.

Про це написав голова Національного банку України Андрій Пишний.

Які поради дав Пишний банкам після затримання інкасаторів в Угорщині?

Андрій Пишний зазначив, що НБУ скомунікував з усіма банками, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей. Рекомендація банку: скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування перевезень.

Позиція Національного банку чітка: з боку регулятора є повна підтримка дій Ощадбанку стосовно захисту їхніх співробітників та повернення валютних цінностей,

– написав голова НБУ.

Пишний підкреслив, що перевірка підтвердила, що вантаж був оформлений належним чином. Пакет супровідних документів відповідає нормам Митного кодексу, договори не мають зауважень з нашого боку. Також Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті.

"Перевезення готівки винятково наземним транспортом є стандартною практикою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну (до цього вони здійснювалися авіатранспортом). Не є аномалією й обсяги коштів, які перевозять банки. Попит на готівкову валюту викликаний об'єктивними причинами, пов'язаними із повномасштабною війною", – зазначив очільник Нацбанку.

Він також підкреслив, що навіть до 2022 року подібні перевезення б не викликали якихось застережень. Адже економіка України історично характеризується високим рівнем використання громадянами іноземної валюти як засобу для заощаджень та хеджування валютних ризиків.

Тож подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку та інших банків щотижня.

На цей момент з офіційних джерел від угорської сторони не надано чіткої класифікації порушень, підтверджених документами, щодо українських громадян. Ми бачимо лише публічні заяви деяких посадових осіб. Тож жодних законних підстав для затримання громадян України, які супроводжували вантаж, немає,

– резюмував Андрій Пишний.

