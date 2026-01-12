Пенсія, якщо немає стажу: яку соцдопомогу можна отримувати у 2026 році

Для отримання пенсії в Україні потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу, проте є способи отримання виплат і без нього. Проте варто зауважити, що розмір соцвиплати може бути значно менший від розміру пенсії за віком.

Як отримувати пенсію без стажу і який розмір виплат?

Умови для виходу на пенсію в 2026 року зміняться, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Тривалість страхового стажу, що дає право на виплати, становить:

після досягнення віку 60 років – не менше 33 років;

після досягнення віку 63 роки – не менше 23 років;

після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.

Якщо ж у людини менше 15 років стажу або він відсутній, у 65 років вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги.

Розмір соціальної допомоги визначають як різницю між середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців та прожитковим мінімумом для непрацездатних.

Зауважте! Прожитковий мінімум у 2025 році складає 2 361 гривню, а у 2026 становитиме 2 595 гривень.

Як оформити соціальну пенсію?

Для отримання соціальної пенсії можна звернутися до виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад. Подати заяву на отримання послуги заявник може шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. Які документи потрібні:

Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

Паспорт громадянина України;

Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Довідка про наявний страховий стаж, видана органами ПФУ;

Декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців;

Копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Розгляд заяви на отримання соціальної пенсії відбувається упродовж 30 днів.

Що відомо про пенсії в Україні?