Пенсія по інвалідності збільшиться: скільки отримає кожна група у 2026 році
- У 2026 році в Україні пенсія по інвалідності зросте через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних.
- Очікується перерахунок виплат для ліквідаторів та постраждалих ЧАЕС.
В Україні зросте пенсія по інвалідності. Причиною збільшення є зростання прожиткового мінімум для непрацездатних осіб у 2026 році.
Що відомо про збільшення пенсій по інвалідності?
Цьогоріч він становитиме 2 595 гривень (тобто збільшиться на 234 гривень), передає 24 Канал з посиланням на Закон України про Державний бюджет 2026 року.
Пенсія по інвалідності виплачується у відсотках від пенсії за віком. Вона зокрема залежить від встановленої групи:
- I група – це 100% пенсії за віком;
- II група — надається 90%;
- II група — 50%.
Зокрема мінімальна пенсійна виплата за віком за наявності 35 років стажу у чоловіків та 30 років у жінок дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто 2 595 гривень.
Ліквідатори та постраждалі ЧАЕС мають інші виплати. Мінімальні мають такий розмір:
- I група — 6 000 гривень;
- II група — 4 800 гривень;
- III група — 3 700 гривень.
Виплати призначаються у відсотках від середньої заробітної плати:
- I група – 100%;
- II група – 80%;
- III група – 60%.
Зверніть увагу! Цьогоріч очікується перерахунок. Після цього I група отримуватиме 20 300 – 21 000 гривень; II група – 16 240 – 16 800 гривень, III група – 12 180 – 12 600 гривень.
Крім того, у березні 2026 року очікується щорічна індексація пенсій (вона становитиме близько 15%). Вона "додасть" у середньому 400 – 700 гривень до виплати.
Нагадаємо, що пенсії військовим призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності. Про це повідомили у Пенсійному фонді.
Якщо інвалідність набути внаслідок війни:
- I група – 100% сум грошового забезпечення;
- II група – 80% сум грошового забезпечення;
- III група – 60% сум грошового забезпечення.
Важливо! Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою – 16 847 гривень для I групи, 13 822 гривень для II групи та 9 478 гривень для III групи.
Що ще слід знати про пенсії у 2026 році?
- З 1 січня 2026 року пенсіонери, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, отримуватимуть виплату у розмірі 2 595 гривень.
Доплату до пенсії не нарахують особам, які після аварії виїхали із забруднених районів та згодом повернулися. Також гроші не передбачені для тих, хто оселився в цих зонах після катастрофи.