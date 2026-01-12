II група інвалідності: які виплати й пільги передбачено у 2026 році
- У 2026 році в Україні розмір виплати для осіб з II групою інвалідності становить 90% від пенсії за віком.
- Окрім того, люди з ІІ групою інвалідності можуть оформити субсидію на оплату комунальних послуг, знижку на ліки, право на працевлаштування без випробувального терміну тощо.
Через зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 2026 році змінився й розмір соціальних виплат для українців. Зокрема, це стосується осіб із II групою інвалідності.
Який розмір пенсії по інвалідності?
Що відомо про розмір пенсії та можливі пільги – читайте в матеріалі 24 Каналу. Деталі визначають Закони України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
Пенсія по інвалідності – це держвиплата, призначена особам, які через стан здоров'я частково або повністю втратили працездатність.
Прожитковий мінімум для такої категорії вже зріс до 2 595 гривень – відповідно збільшився розмір мінімальної пенсії. Нагадаємо, розмір виплат за інвалідністю визначають у відсотках від пенсії за віком:
- 100% – для осіб з I групою,
- 90% – для осіб з II групою,
- 50% – для осіб III групою.
Однак військовим пенсію по інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення. За даними пенсійного фонду, розмір виплат залежить від причини інвалідності:
- для осіб з інвалідністю II групи внаслідок бойових дій – 80% грошового забезпечення (заробітку), але не менше 13 822 гривень;
- іншим особам з інвалідністю II групи – 60% грошового забезпечення (заробітку).
Окрім того, для осіб, чия інвалідність II групи настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, розмір пенсії не може бути меншим за 7 884,57 гривні.
Якщо йдеться ж про ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з інвалідністю II групи, мінімальний розмір виплати становить не нижче 80% розміру середньої заробітної плати в Україні, яку враховують для обчислення пенсії за попередній рік.
Що відомо про інші пільги?
- Комунальні послуги – окремих знижок на оплату комунальних послуг для людей з інвалідністю II групи не передбачено, однак вони можуть оформити субсидію.
- Медицина – під час амбулаторного лікування можна купувати лікарські засоби за рецептами з оплатою 50% їхньої вартості.
- Умови праці – право на працевлаштування без випробувального терміну, неповний робочий день або робочий тиждень і розірвання строкового трудового договору.
- Транспорт – особи з інвалідністю II групи мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (окрім таксі), а також пільгу в 50% вартості від суми проїзду маршрутами повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.
- Освіта – студентам призначають соціальну стипендію, також можлива додаткова соціальна й матеріальна допомога. Вступ до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі в межах встановлених квот.
Що ще варто знати особам з інвалідністю?
Пенсія по інвалідності залежить від групи та вимагає мінімального страхового стажу, причому для I групи виплата становить 100% від потенційної пенсії за віком. Однак для II групи це вже 90%, а для III групи – лише 50%, що робить пенсію за віком вигіднішою для людей, що мають достатній стаж.
Оформлення пенсії по інвалідності супроводжується складною бюрократичною процедурою та регулярним медичним контролем. У разі покращення стану здоров'я або зняття інвалідності виплати припиняють.
З 2026 року стала обов'язковою аудіофіксація роботи експертної команди, яка оцінює повсякденне функціонування осіб. Запис зберігатимуть у закладі охорони здоров'я протягом 3 років.