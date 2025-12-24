Вихід на пенсію в Україні: який мінімальний вік потрібен для призначення виплати
- Пенсійний вік в Україні настає з 60 років за умови наявності не менш як 32 років страхового стажу, причому вимоги до нього зростають щороку.
- З 2026 року вимоги до мінімального страхового стажу збільшаться, що вплине на можливість виходу на пенсію за віком.
Вихід на державну пенсію можливий при настанні визначеного законодавством віку. Однак виплату не призначать, якщо обсяг страхового стажу є недостатнім.
Який в Україні пенсійний вік?
Пенсійний вік в Україні настає з 60 років, проте без необхідної кількості стажу вихід на пенсію доведеться відкласти, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
За даними ПФУ, початковий вік для виходу на пенсію у 60 років актуальний для тих українців, які мають не менш як 32 роки страхового стажу. Такі вимоги діяли у 2025 році, а у 2026-му заплановані зміни.
Трудова книжка є основним документом, що підтверджує стаж роботи. Проте за її відсутності або якщо в ній немає записів, стаж встановлюють на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби чи навчання, а також архівними установами.
Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію за віком?
Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні станом на 2025 рік наступні:
- у 60 років при наявності щонайменше 32 років стажу;
- у 63 роки зі стажем від 22 до 32 років;
- у 65 років зі стажем 15 – 22 роки.
За умовами пенсійної реформи, щороку обсяг мінімально необхідного страхового стажу для виходу на пенсію за віком зростає на рік. Тож у 2026 році пенсіонерами зможуть стати громадяни, які мають:
- щонайменше 33 роки стажу у віці 60 років;
- від 23 років у віці 63 роки;
- від 15 років у віці 65 років.
У разі відсутності мінімального страхового стажу у віці 65 років, людина не має права на призначення пенсії й може отримувати від держави соціальну допомогу.
Зверніть увагу! Деякі категорії працівників мають право на вихід на пенсію раніше, ніж у 60 років. Наприклад, якщо робота мала шкідливі або важкі умови праці.
Як дізнатися про кількість наявного страхового стажу?
Щоб отримати довідку про стаж роботи, не обов’язково звертатися до Пенсійного фонду особисто. Інформацію можна одержати онлайн. Ця послуга є безкоштовною.
Інформацію про страховий стаж містять довідки ОК-5 та ОК-7. Також у них вказані дані про суми зарплат, з яких сплачували внески до Пенсійного фонду.
Отримати довідки про страховий стаж можна через Дію або на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Сервіси генерують їх за лічені хвилини.