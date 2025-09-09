Пенсії залишаються головним джерелом доходу для людей похилого віку в країнах Європейського союзу. Однак між державами зберігаються помітні відмінності у їхньому рівні.

Які пенсії у країнах ЄС?

Пенсії у ЄС можуть у декілька разів відрізнятись залежно від країни. У 2022 році – найновіші доступні дані – середні річні витрати на одного одержувача пенсії за віком в ЄС склали 16 138 євро, що еквівалентно приблизно 1 345 євро на місяць, пише 24 Канал з посиланням на Євростат.

Розрив між країнами значний: у Болгарії середні виплати на одного пенсіонера складають 3 611 євро на рік, або близько 301 євро на місяць, тоді як у Люксембурзі цей показник досяг 31 385 євро, тобто приблизно 2 615 євро на місяць.

Де найвищі пенсії в ЄС?

Крім Люксембургу, вище середнього рівня ЄС виявилися пенсії в ряді країн Північної Європи: в Норвегії та Данії вони перевищують 30 тисяч євро на рік (понад 2 500 євро на місяць).

У Швеції річний розмір пенсій склав 22 436 євро, або майже 1 870 євро на місяць, а у Фінляндії – 21 085 євро, що відповідає 1 757 євро на місяць.

Середні пенсійні витрати на одного одержувача пенсій за старістю / фото Євростат

Серед країн "великої четвірки" ЄС середні пенсії також виявилися вищими за середні по союзу. Лідирє Італія з 19 589 євро на рік (1 632 євро на місяць), за нею йде Франція з 18 855 євро (1 571 євро на місяць), Іспанія з 18 100 євро (1 508 євро на місяць) і Німеччина з 17 926 євро (1 494 євро на місяць).

Що варто знати про пенсії в Україні та ЄС?