Прийдуть додому без попередження: яку перевірку проводить Держстат і кого стосується

В Україні почалась нова перевірка доходу громадян. Однак вона стосується не всіх. У Держстаті обрали певну кількість родин, щоб опитати їх про рівень життя й заробітку.

До кого прийдуть перевірити доходи?

Про те, як в Україні впроваджують нову систему, попереджає Держстат.

Так з середини березня почалося обстеження. що триватиме до червня 2026 року. До українців можуть завітати додому або зателефонувати й запитати про рівень доходів, умови життя.

Зауважте! Досліження проходить за європейською методикою EU-SILC.

Відомо, що з усіх українських родин обрали понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах. Щоправда, в областях, де тривають бойові дії, опитування проводити не будуть.

Цікаво, що родини, які відібрали не можна замінити іншими. Саме їхні відповіді матимуть ключове значення для результатів.

Зверніть увагу! В Україні планують залишити ініціативу, зробити її на щорічній основі.

Однак дослідження є добровільним. Тобто людина має право відмовитись. Однак у службі наголошують на важливості комунікації з суспільством. Зокрема висновки застосовуватимуть для:

подолання бідності;

підвищення рівня життя;

посилення соціального захисту.

Тож, українці мають відчути позивний вплив від такого "спілкування" з фахівцями, зокрема через майбутню підтримку держави.

Як пройти опитування?

Зазнчається, що до людей, чиї адреси потрапили до вибірки, приходитимуть інтерв'юєри.

Важливо! Фахівець має показати службове посвідчення та посвідчення особи.

Однак, якщо "очно" пройти опитування не вдасться, є ще 2 варіанти. Можна заповнити відповідну анкету на сайті Держстатистики або зв'язатися з фахівцем через дзвінок.

Зазначається, що інформація, яку нададуть українці, буде конфіденційною. Водночас запитуватимуть про базові визначення особистості – стать, вік, сімейний стан, освіта. Окрема тема – житло, робота, доходи, матеріальне становище.

Що ще потрібно знати про роботу Держстату?

Напередодні в коментарі для Укрінформу, Арсен Макарчук, голова Державної служби статистики розповів про відновлення обов'язкової статистичної звітності.

Ми відновили здатність не лише розраховувати нові показники, а й заповнити прогалини, які існували з 2022 року,

– зазначив Макарчук.

Тобто це повноцінне відновлення роботи служби вперше після 24 лютого 2022 року.

Зокрема Макарчук сказав, що надолужити пропущену роботу через війну планують до липня 2026 року.

Це повертає нас до більш активного режиму статистичного виробництва, одночасно повертає нас до більш активного діалогу з міжнародною спільнотою з приводу актуалізації статистичної методології та спільного руху в розвитку офіційної статистики у світі,

– додав очільник Держстату.

Він зазначив, що навіть у час війни служба публікувала на сайті ключові показники. Наприклад, індекс споживчих цін, оцінка ВВП.

