Економіка Новини економіки Податкова звернулась до українців з попередженням: про яку небезпеку варто знати
1 травня, 18:57
Валерія Моргун
Основні тези
  • Державна податкова служба попередила про фейкові розсилки листів від імені установи з шкідливими вкладеннями.
  • Українцям рекомендують перевіряти адреси відправника та не відкривати підозрілі файли, дотримуючись правил кібергігієни.
Державна податкова служба повідомила українців про небезпеку. Мова йде про розсилки листів нібито від імені установи.

Про що українців попередила податкова служба?

Однак насправді хвиля розсилок є фейковою, про що наголосили у ДПС України.

У темі листів зазначається "розбіжності у звітності". Але насправді вони не мають жодного стосунку до податкової служби.

Згідно з інформацією, такі листи надсилаються зі сторонніх електронних адрес. Ба більше, вони містять шкідливі вкладення або посилання.

Їх відкриття може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до пристроїв користувачів,
– написали у ДПС.

Особливу небезпеку становлять:

  • вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar;
  • файли з розширеннями .exe та .scr.

Податкова підкреслила, що у них може бути приховане програмне забезпечення для віддаленого доступу. Таку шахрайську схему часто використовують злочинці.

Крім того, українців закликали дотримуватися базових правил кібергігієни: 

  • не відкривати підозрілі файли;
  • уважно перевіряти адресу відправника;
  • не довіряти навіть знайомим без офіційного підтвердження.

Всі офіційні електронні адреси ДПС мають домен @tax.gov.ua. А офіційна пошта це – post@tax.gov.ua.

Зверніть увагу! Якщо лист надійшов з якогось іншого домену, то це сигнал про фейк.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни фейкова інформація активно поширюється Україною. Наприклад, у квітні можна було побачити серію маніпулятивних відео в TikTok.

У таких тіктоках використовували зображення, які згенеровані штучним інтелектом. Таким чином створювали побачити набори популярних в Україні продуктів. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Відео супроводжуються голосом, що закликає перейти за посиланням у профілі. Нібито таким чином можна оформити заявку на допомогу.

Мета таких відео – змусити людину перейти за посиланням. Але воно не має жодного стосунку до реальної гуманітарної допомоги.

Таким чином через обман користувачів відбувається залучення аудиторії або збір особистих даних,
– пояснили у ЦПД.

Громадянам надали такі поради:

  • перевіряти інформацію через офіційні джерела;
  • не переходити за підозрілими посиланнями;
  • не вводити свої персональні дані на невідомих сайтах або в ботах.

Важливо! Офіційні структури чи благодійні організації не розповсюджують інформацію через відео у соціальних мережах на кшталт TikTok.

Що ще відомо про шахрайські схеми?

Часто шахраї намагаються вкрасти гроші в українців, обіцяючі різного типу допомогу. Наприклад, ще нещодавно поширювався фейк про нібито "великодні набори". Мовляв, що допомогу надає Український Червоний Хрест спільно з ROZETKA. Наголошували, що розмір виплати становить від 1 900 до 5 100 гривень.

Також шахрайство наразі поширено у нерухомості. Деталі розповіла експертка Ірина Луханіна. Вона розказала, що найкраща стратегія у галузі нерухомості – це не поспішати. Слід зокрема попросити повний пакет документів, перевірити забудовника тощо. І якщо є якісь сумніви, то краще зробити паузу.