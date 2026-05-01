Про що українців попередила податкова служба?
Однак насправді хвиля розсилок є фейковою, про що наголосили у ДПС України.
У темі листів зазначається "розбіжності у звітності". Але насправді вони не мають жодного стосунку до податкової служби.
Згідно з інформацією, такі листи надсилаються зі сторонніх електронних адрес. Ба більше, вони містять шкідливі вкладення або посилання.
Їх відкриття може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до пристроїв користувачів,
– написали у ДПС.
Особливу небезпеку становлять:
- вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar;
- файли з розширеннями .exe та .scr.
Податкова підкреслила, що у них може бути приховане програмне забезпечення для віддаленого доступу. Таку шахрайську схему часто використовують злочинці.
Крім того, українців закликали дотримуватися базових правил кібергігієни:
- не відкривати підозрілі файли;
- уважно перевіряти адресу відправника;
- не довіряти навіть знайомим без офіційного підтвердження.
Всі офіційні електронні адреси ДПС мають домен @tax.gov.ua. А офіційна пошта це – post@tax.gov.ua.
Зверніть увагу! Якщо лист надійшов з якогось іншого домену, то це сигнал про фейк.
Нагадаємо, що під час повномасштабної війни фейкова інформація активно поширюється Україною. Наприклад, у квітні можна було побачити серію маніпулятивних відео в TikTok.
У таких тіктоках використовували зображення, які згенеровані штучним інтелектом. Таким чином створювали побачити набори популярних в Україні продуктів. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Відео супроводжуються голосом, що закликає перейти за посиланням у профілі. Нібито таким чином можна оформити заявку на допомогу.
Мета таких відео – змусити людину перейти за посиланням. Але воно не має жодного стосунку до реальної гуманітарної допомоги.
Таким чином через обман користувачів відбувається залучення аудиторії або збір особистих даних,
– пояснили у ЦПД.
Громадянам надали такі поради:
- перевіряти інформацію через офіційні джерела;
- не переходити за підозрілими посиланнями;
- не вводити свої персональні дані на невідомих сайтах або в ботах.
Важливо! Офіційні структури чи благодійні організації не розповсюджують інформацію через відео у соціальних мережах на кшталт TikTok.
Що ще відомо про шахрайські схеми?
Часто шахраї намагаються вкрасти гроші в українців, обіцяючі різного типу допомогу. Наприклад, ще нещодавно поширювався фейк про нібито "великодні набори". Мовляв, що допомогу надає Український Червоний Хрест спільно з ROZETKA. Наголошували, що розмір виплати становить від 1 900 до 5 100 гривень.
Також шахрайство наразі поширено у нерухомості. Деталі розповіла експертка Ірина Луханіна. Вона розказала, що найкраща стратегія у галузі нерухомості – це не поспішати. Слід зокрема попросити повний пакет документів, перевірити забудовника тощо. І якщо є якісь сумніви, то краще зробити паузу.