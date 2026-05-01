О чем украинцев предупредила налоговая служба?

Однако на самом деле волна рассылок является фейковой, о чем отметили в ГНС Украины.

В теме писем отмечается "расхождения в отчетности". Но на самом деле они не имеют никакого отношения к налоговой службе.

Согласно информации, такие письма присылаются со сторонних электронных адресов. Более того, они содержат вредоносные вложения или ссылки.

Их открытие может привести к заражению компьютера и предоставлению злоумышленникам скрытого доступа к устройствам пользователей,

– написали в ГНС.

Особую опасность представляют:

вложения в форматах .pdf,.zip,.rar;

файлы с расширениями .exe и .scr.

Налоговая подчеркнула, что в них может быть скрытое программное обеспечение для удаленного доступа. Такую мошенническую схему часто используют преступники.

Кроме того, украинцев призвали придерживаться базовых правил кибергигиены:

не открывать подозрительные файлы;

внимательно проверять адрес отправителя;

не доверять даже знакомым без официального подтверждения.

Все официальные электронные адреса ГНС имеют домен @tax.gov.ua. А официальная почта это – post@tax.gov.ua.

Обратите внимание! Если письмо поступило с какого-то другого домена, то это сигнал о фейке.

Напомним, что во время полномасштабной войны фейковая информация активно распространяется Украиной. Например, в апреле можно было увидеть серию манипулятивных видео в TikTok.

В таких тиктоках использовали изображения, которые сгенерированы искусственным интеллектом. Таким образом создавали увидеть наборы популярных в Украине продуктов. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Видео сопровождаются голосом, призывающим перейти по ссылке в профиле. Якобы таким образом можно оформить заявку на помощь.

Цель таких видео – заставить человека перейти по ссылке. Но оно не имеет никакого отношения к реальной гуманитарной помощи.

Таким образом через обман пользователей происходит привлечение аудитории или сбор личных данных,

– объяснили в ЦПД.

Гражданам предоставили следующие советы:

проверять информацию через официальные источники;

не переходить по подозрительным ссылкам;

не вводить свои персональные данные на неизвестных сайтах или в ботах.

Важно! Официальные структуры или благотворительные организации не распространяют информацию через видео в социальных сетях вроде TikTok.

Что еще известно о мошеннических схемах?

Часто мошенники пытаются украсть деньги у украинцев, обещая разного типа помощь. Например, еще недавно распространялся фейк о якобы "пасхальных наборах". Мол, что помощь оказывает Украинский Красный Крест совместно с ROZETKA. Отмечали, что размер выплаты составляет от 1 900 до 5 100 гривен.

Также мошенничество сейчас распространено в недвижимости. Детали рассказала эксперт Ирина Луханина. Она рассказала, что лучшая стратегия в области недвижимости – это не спешить. Следует в частности попросить полный пакет документов, проверить застройщика и тому подобное. И если есть какие-то сомнения, то лучше сделать паузу.