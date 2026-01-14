Нові графіки відключень: чи обмежать в Україні постачання газу
- Нафтогаз спростував чутки про запровадження графіків відключень газопостачання на Хмельниччині.
- Газопостачання в Україні здійснюється у повному обсязі, і таких графіків не планується.
У мережі поширилась інформація про графіки відключення на Хмельниччині. Однак йшлося не про обмеження світла, а газопостачання.
Чи будуть в Україні обмежувати постачання газу?
У Нафтогазі прокоментували нововведення, пише 24 Канал з посиланням на Telegram компанії.
У Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині,
– пояснили ситуацію у Нафтогазі.
Українцям офіційно повідомили, що жодних обмежень – ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України – немає. Ба більше, таких графіків і не планується.
Газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі. І це попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру.
Важливо! Подібні фейки є дискредитаційною кампанією. Тому громадян закликають довіряти тільки офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції.
Нагадаємо, що Україна забезпечила себе щоденним імпортом газу до кінця опалювального сезону. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
Газ імпортуватимуть з Польщі, Словаччини тощо.
Удари по інфраструктурі все одно будуть. Але уряд робить все, аби їх нівелювати.
Що ще відомо про імпорт газу?
- Протягом 2025 року обсяги імпорту природного газу склали майже 6 мільярдів кубічних метрів. Цей обсяг постачань дозволив закінчити попередній опалювальний сезон та розпочати чинний.
- Перші два місяці сезону 2025 – 2006 років Україна змогла проходити максимально контрольовано.