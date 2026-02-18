"Президент Зеленський грає в якісь ігри": Фіцо погрожує зупинити поставки світла в Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір звернутися до Європейської комісії. Причиною звернення є перериванням постачання нафти через Україну.

Що сказав Фіцо щодо "Дружби", Зеленського та України?

Фіцо заявив, що нафтопровід "Дружба" вже відремонтований, про що свідчать дані розвідки, як зазначають в Aktuality.sk.

Роберт Фіцо сказав, що президент України Володимир Зеленський нібито не дозволяє відновити транспортування нафти. Зокрема прем’єр також припустив, що Словаччина могла б зупинити постачання електроенергії в Україну.

Так Роберт Фіцо спочатку стверджував, що переривання постачання нафти через нафтопровід "Дружба" не має винуватця, але згодом розкритикував Володимира Зеленського. Про це йдеться у матеріалі DennikN.

Фіцо переконував, що Зеленський хоче шантажувати Угорщину напередодні виборів.

Подія не має винуватця, тому що Україна вказує на Росію, а Росія вказує на Україну,

– зробив заяву представник Словаччини після засідання уряду.

Фіцо також зазначив, що постачання нафти через Адріатичний напрямок із Хорватії пов’язане з вищими транзитними тарифами, а пропускна спроможність цього маршруту не була повністю перевірена.

Якщо президент Зеленський остаточно зупинить потоки нафти через територію України, ми платитимемо більше за саму сировину, більше платитимемо за тарифні збори лише тому, що президент Зеленський тут грає в якісь ігри,

– заявив Фіцо.

Зверніть увагу! Інфраструктура нафтопроводу "Дружба" була пошкоджена внаслідок цілеспрямованого російського удару 27 січня, який і зупинив транзит нафти. Про це зокрема повідомляв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальних мережах.

Що ще слід знати щодо Словаччини?