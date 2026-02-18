Что сказал Фицо по "Дружбе", Зеленского и Украины?

Фицо заявил, что нефтепровод "Дружба" уже отремонтирован, о чем свидетельствуют данные разведки, как отмечают в Aktuality.sk.

Читайте также Хочет помочь России: Венгрия начала переговоры с Хорватией, по нефти

Роберт Фицо сказал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не позволяет возобновить транспортировку нефти. В частности премьер также предположил, что Словакия могла бы спрекратить поставки электроэнергии в Украину.

Так Роберт Фицо сначала утверждал, что прерывание поставок нефти через нефтепровод "Дружба" не имеет виновника, но впоследствии раскритиковал Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале DennikN.

Фицо убеждал, что Зеленский хочет шантажировать Венгрию накануне выборов.

Событие не имеет виновника, потому что Украина указывает на Россию, а Россия указывает на Украину,

– сделал заявление представитель Словакии после заседания правительства.

Фицо также отметил, что поставки нефти через Адриатическое направление из Хорватии связано с более высокими транзитными тарифами, а пропускная способность этого маршрута не была полностью проверена.

Если президент Зеленский окончательно остановит потоки нефти через территорию Украины, мы будем платить больше за само сырье, больше платить за тарифные сборы только потому, что президент Зеленский здесь играет в какие-то игры,

– заявил Фицо.

Обратите внимание! Инфраструктура нефтепровода "Дружба" была повреждена в результате целенаправленного российского удара 27 января, который и остановил транзит нефти. Об этом, в частности, сообщал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальных сетях.

Что еще нужно знать по поводу Словакии?