Робота генераторів взимку: чому вони можуть виходити з ладу під час морозів

Мережею активно поширювалась інформацію про масові закриття супермаркетів на Київщині та зокрема у столиці. Закриття відбулися нібито через відключення світла та перевантаження генераторів.

Які проблеми виникають з генераторами взимку?

Однак річ у тім, що проблеми з експлуатацією дизельних генераторів дійсно можуть виникати через - паливо або нестачу догляду, пише 24 Канал з посиланням на експерта у галузі енергетики Святослава Павлюка.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Швидше за все, і комунальні підприємства, і комерційні підприємства, закуповували дизель в резерві, і цей дизель, швидше за все, був літній, і він просто банально запарафінився і треба з ним щось зробити.

Це був не зимовий дизель. Тому це є каталізатором проблем з цими генераторами. Водночас інших проблем виникати не повинно.

Труднощів не має бути зокрема у разі наявності нормального моторесурсу та регулярного обслуговування, як от, наприклад, заміни мастила.

Якщо в генератора нормальний моторесурс, якщо в ньому замінювали масло, його обслуговували, так само як автомобільний двигун, то в принципі він мав би працювати без особливих проблем,

– сказав експерт.

Зауважте! Святослав Павлюк зазначив: дизельні двигуни тим більше є безпечніші, тому що паливо не загориться.

Що відомо про ситуацію з магазинами у Київській області та столиці?

Системних закриттів супермаркетів у столиці та Київщині зокрема немає. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

Серед складнощів, які відзначає бізнес, – обладнання в магазинах інколи виходить з ладу через велике навантаження та затяжні морози, що ускладнює сервісне обслуговування,

– пояснив міністр.

Тобто іноді супермаркети тимчасово зачиняються на час для розв'язання проблем. Але потім – відразу ж відкриваються після ремонту генератора чи усунення інших технічних неполадок.

Він додав: сьогодні всі ритейлери докладають максимальних зусиль, щоб створити умови для підтримки споживачів:

самостійно облаштовують зони для заряджання та обігріву; у деяких магазинах є змога працювати чи відпочивати тощо.

Зверніть увагу! Потрібно, аби подібна можливість зберігалася і надалі, якщо довгі відключення світла триватимуть.

Що ще відомо про ситуацію з магазинами?