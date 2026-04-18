Радянський стаж під питанням: чи зарахують його для виходу на пенсію
- Радянський стаж зараховується до страхового стажу в Україні і може вплинути на право на пенсію та її розмір.
- Для підтвердження радянського стажу потрібні документи, або Пенсійний фонд може самостійно запросити дані з відповідних органів.
Значна частина українців сформувала основний обсяг трудового стажу ще до здобуття незалежності України. Саме ці роки роботи часто мають вирішальне значення як для набуття права на пенсію, так і для визначення її розміру.
Чи враховують радянський стаж при виході на пенсію?
Трудова діяльність, набута ще до 1991 року, не втрачає значення для пенсійного забезпечення в Україні. Стаж, сформований у період СРСР, зараховується до страхового і може як забезпечити право на пенсію, так і вплинути на її підсумковий розмір, нагадує Пенсійний фонд.
До обліку беруться періоди роботи до 1992 року на території колишніх радянських республік, незалежно від регіону. У певних випадках такі роки можуть бути визнані пільговими, що дає можливість раніше вийти на пенсію або отримати вигідніші умови нарахування.
Водночас існують й обмеження. Не всі періоди автоматично включаються до стажу:
- окремі формати зайнятості або відрядження можуть не враховуватися, якщо вони не відповідали встановленим вимогам обліку.
Ключовою умовою є відсутність дублювання виплат: якщо за той самий період особа не отримує пенсію з іншої держави, радянський стаж може бути зарахований у повному обсязі.
Як підтвердити стаж набутий у СРСР?
Під час оформлення пенсії важливо не лише задекларувати стаж, а й підтвердити його документально, уточнює "Судово-юридична газета". Заявник має повідомити, чи отримує він пенсію з-за кордону, та надати відповідні підтвердження або пояснення.
У разі відсутності документів Пенсійний фонд може самостійно направити запити до відповідних органів. Після перевірки даних підтверджені періоди включаються до страхового стажу, що часто стає вирішальним для призначення або перерахунку пенсії.
На скільки зросли вимоги до стажу у 2026 році?
У 2026 році вимоги до страхового стажу вкотре підвищилися, що є частиною поетапної пенсійної реформи. Тепер для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо цього недостатньо, можливість оформити пенсію переноситься на пізніший вік.
Зокрема, у 63 роки право на виплати виникає за наявності не менше 23 років стажу, а у 65 років від 15 років. Таким чином, із кожним роком мінімальні вимоги поступово зростають, звужуючи коло тих, хто може вийти на пенсію у 60.
Якщо ж людина не накопичила навіть мінімального стажу, передбаченого для 65 років, пенсія за віком не призначається. У такому випадку держава надає іншу форму підтримки соціальну допомогу, яка розраховується індивідуально залежно від доходів.