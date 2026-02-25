Росіяни атакують безперервно: ворог завдає ударів по об’єктах Нафтогазу у двох областях

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати Україну. Зокрема під регулярними ударами опинилися об’єкти Групи Нафтогаз.

Що відомо про атаки росіян?

Упродовж двох днів росіяни безупинно атакують об’єкти зберігання газу та виробничі потужності, про що повідомили у Нафтогазі.

Читайте також Американський газ – в Україну: Нафтогаз використав новий шлях для імпорту

Події відбуваються на Харківщині та Чернігівщині. Сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів.

Очільник правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький розповів, що є руйнування. І щойно безпекова ситуація дозволить, то фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію.

Зауважте! Наголошується, що роботи з реагування та ліквідації наслідків будуть розпочаті одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, що впродовж усієї доби 24 лютого російська армія вчергове атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз. Про це йдеться у дописі голови правління компанії Сергія Корецького у Facebook.

Цього разу удари завдано по об’єкту на Харківщині із застосуванням дронів. Атака триває,

– написав Корецький.

Він розказав, що зафіксовано пошкодження. Зокрема роботу обʼєкта було зупинено.

Він додав, що відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть розпочати ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Важливо! Тільки з початку року 2026 року російські війська здійснили вже 26 атак на об’єкти Групи Нафтогаз.

Що ще слід знати про російські атаки?