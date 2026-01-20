Прогнози погіршуються: що очікує російську економіку у 2026 році
- МВФ знизив прогноз зростання російського ВВП на 2026 рік до 0,8%, що вчетверо повільніше за світове зростання.
- Економічне зростання в Росії у 2027 році не перевищить 1%, залишаючись значно нижчим за показники США і світового ринку.
Міжнародний валютний фонд знову погіршив прогнози щодо темпів зростання російської економіки. Згідно з січневою оцінкою, у 2026 році російський ВВП зросте лише на 0,8%.
Що прогнозує МВФ щодо російської економіки?
Це на 0,2 відсоткового пункту менше, ніж очікувалося у жовтні, і на 0,4 менше за прогноз, який МВФ давав у січні 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на звіт фонду.
Таким чином російська економіка у 2026 році зростатиме вчетверо повільніше, ніж світова, та втричі повільніше, ніж економіка США. Про це зазначили у матеріалі російського медіа "The Moscow Times".
Від Китаю, якому Міжнародний валютний фонд прогнозує 4,5% зростання у поточному році, Росія відставатиме у 5,6 раза, а від Індії – у 8 разів.
Серед найбільших економік світу нижчі темпи зростання, ніж у Кремля, покаже лише Японія (+0,7%). Такі прогнози дають у МВФ.
Економічне зростання у Росії за підсумками минулого року оцінюють лише в 0,6%. Це в сім разів повільніше, ніж у 2024 році (4,2%). Ба більше, це вчетверо нижче за початковий прогноз російського уряду, який обіцяв збільшення ВВП на 2,3%.
Експерти МВФ вважають, що навіть у 2027 році темпи економічного зростання в Росії не перевищать 1%. Крім того, вони будуть утричі повільнішими за світові та вдвічі нижчими, ніж у США.
Наступного року ВВП може вже й не зрости, а навпаки – впасти,
– сказав Олег Буклемишев, директор Центру дослідження економічної політики економічного факультету МДУ.
Зверніть увагу! Зростання військових галузей становило близько 50%, тоді як уся решта економіки переважно стагнує, а більша частина інвестицій спрямовується на підтримання бойових дій.
Що ще слід знати про російську економіку?
- Нагадаємо, що у 2026 році економіка Росії входить у нову фазу – фазу "дорогих грошей". Дії Кремля вдаряють по бізнесу. Замість розвитку й інвестицій російські компанії концентруються на виживанні. А це говорить про системну деградацію економіки.
- Водночас доходи Росії від нафти й газу у 2025 році впали до найнижчого рівня за п’ять років. Причиною є зниження експорту газу та зниження цін на сиру нафту. Посилення санкцій проти Росії разом з військовою підтримкою України, ще більше вдарить по російській економіці.