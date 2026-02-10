Бум закінчився: економіка Росії занурюється у болото рецесії
- Економіка Росії переходить у стан рецесії, попри на рекордні військові витрати.
- Темпи зростання ВВП Росії сповільнилися до 1%, а дефіцит бюджету за минулий рік склав 5,7 трильйона рублів, з прогнозом зростання до 8-10 трильйонів.
Два роки так званого військового буму фінансували рекордними з радянських часів витратами бюджету. Але російська економіка все глибше занурюється у болото промислової рецесії.
Що наразі відбувається у Росії?
Минулий рік з 28 основних галузей промисловості із мінусом завершили 21, про що пише російське медіа "The Moscow Times".
За підсумками року:
- видобуток корисних копалин скоротився на 1,6%;
- видобуток газу – на 3%;
- видобуток нафти впав до мінімумів за 16 років.
У несировинному секторі металурги скоротили випуск на 2,1%, а фабрики одягу та взуття – на 3,5%. Також вперше за 15 років знизилося виробництво харчових продуктів – на 0,5%. На стільки ж скоротився випуск на нафтопереробних заводах – протягом року вони десятки разів піддавалися ударам БПЛА.
У цілому промисловість, за даними Росстату, залишилася у плюсі – на 1,3%. Однак зростання показали лише сім галузей, і з них три пов’язані з оборонним сектором:
- виробництво "готових металевих виробів" (+18%);
- комп’ютери, електроніка та оптика (+11,7%);
- "виробництво інших транспортних засобів та обладнання" (+32%).
Модель зростання, заснована лише на військових витратах, зламана,
– каже Яніс Клюге, експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки.
За підсумками року, темпи зростання російського ВВП сповільнилися більш, ніж у чотири рази – до 1%. Водночас можливості бюджету щодо "грошової накачки" економіки наближаються до вичерпання.
Як зазначили у тексті, через падіння нафтових і газових доходів торік федеральна казна отримала дефіцит у 5,7 трильйона рублів, а цього вона зрости до 8 – 10 трильйонів.
Уряд визнає, що військовий бум в економіці досяг свого максимуму. Після зростання на десятки відсотків на рік у 2023 – 25 років цього року військові галузі додадуть лише 4–5%,
– пише "The Moscow Times".
Перші дані за січень 2026 року свідчать, що відбувається подальше послаблення економічної активності. Так в опитуваннях бізнес скаржиться на зростання витрат, погіршення попиту, підвищення податків, а також збереження дефіциту кадрів.
Зверніть увагу! До цього можна додати падіння цін на російську нафту до 40 доларів за барель, а ще посилення санкцій США та Євросоюзу.
Нагадаємо, що про рецесію у Росії казав ще міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він заявляв, що російська економіка увійшла в глибоку рецесію.
Згідно зі словами Сибіги, сукупний бюджетний дефіцит регіонів Росії у 2025 році сягнув рекорду – 21 мільярд доларів. Ця сума у вісім разів більша, ніж у 2023 році.
Крім того, відбувається падіння виробництва у 12 ключових галузях. І це не зупиняє Кремль у збільшенні податків: торік у країні закрилося на 15% більше підприємств, а ще 10% – перебувають на межі закриття.
Зауважте! Андрій Сибіга сказав, що ця війна є провалом для Москви.
Що ще відбувається з російською економікою?
- Попри те, що рік тільки почався, регіони Росії вже перебувають у режимі аварійного виживання. У деяких з них не мають коштів на зарплати бюджетникам. Гроші йдуть не на виплати, а на "латання дірок" у бюджеті країни.
- Водночас чиновники попереджають Путіна, що до кризи залишилося лише 3 – 4 місяці. Річ у тім, що з’являються ознаки того, що реальна інфляція у Росії виходить далеко за межі 6%.