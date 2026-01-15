"Паралельний імпорт" не рятує: російська торгівля активно деградує
- Імпорт до Росії через паралельний імпорт скоротився на 45% з січня по листопад 2025 року, що свідчить про вразливість економіки в умовах західних санкцій проти Кремля.
- Обмеження на деякі товари та посилення контролю за імпортом через Казахстан призвели до зменшення обсягів ввезення товарів, що продовжиться і в 2026 році.
Постачання товарів до Росії за паралельним імпортом скорочується. Це демонструє вразливість російської економіки в умовах західних санкцій та посилення внутрішнього регулювання.
Що відбувається з торгівлею у Росії?
За період з січня по листопад 2025 року імпорт зменшився майже вдвічі й становив 20,9 мільярда доларів США проти 37,9 мільярда доларів США роком раніше, що відповідає падінню на 45%, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Читайте також Нова "мотивація": у Росії збільшили виплати за участь у війні проти України
"Паралельний імпорт", був легалізований у березні 2022 року для обходу західних обмежень, щоб компенсувати дефіцит іноземних товарів. Але ефективність методу швидко знижується.
Середньомісячні обсяги ввезення у 2025 році скоротилися до 2 мільярдів доларів США з приблизно 4 мільярдів на початковому етапі роботи. І ключовим чинником падіння стали регуляторні рішення влади країни.
- У 2025 році з переліку дозволених товарів було вилучено косметику та парфумерію з "недружніх" держав.
- Міністерство промисловості та торгівлі також анонсувало поетапне виключення одягу та побутової техніки, які можуть бути заміщені продукцією з "дружніх" країн або російськими аналогами.
Крім того, тиск посилився наприкінці 2025 року після заяв Володимира Путіна про необхідність боротьби з "чорним" імпортом через Казахстан. Митні органи змогли конфісковувати вантажі за відсутності повного пакета документів. І до листопада 2025 року на казахстанському кордоні було затримано до 10% усього російського імпорту.
Очікується, що тенденція до скорочення "паралельного імпорту" збережеться і у 2026 році,
– зазначили у розвідці.
Таким чином можна побачити звуження доступу Кремля до зовнішніх товарних ринків на тлі:
- західних санкцій;
- падіння платоспроможності населення;
- зростання регуляторних і логістичних бар’єрів.
Важливо! Тимчасове зниження попиту на іноземну валюту підтримує курс рубля. Але "зміцнення" це більше симптом деградації зовнішньої торгівлі та загального економічного спаду, а не стабільності.
Нагадаємо, що укріплення рубля лише шкодить росіянам. Про це вже повідомляли в українській розвідці.
Рекордне зміцнення російського рубля у 2025 році дедалі більше має вигляд не ознаки стабільності, а прямого наслідку непродуманої монетарної політики Кремля, здатної стати катастрофою як для економіки Росії, так і для її громадян,
– йдеться у повідомленні.
Курс підтримують такі фактори:
- висока ключова ставка Центробанку;
- пригнічений імпорт;
- примусові продажі валютної виручки.
Зверніть увагу! Просте населення вже "відчуло" наслідки міцної валюти. Зокрема споживчі ціни та послуги ЖКГ у Росії зростають у рази швидше за інфляцію.
Що ще відомо про російську торгівлю?
- Зокрема торгівля між Китаєм та Росією знизилася. Такого не було з 2020 року – часів пандемії.
- Росія намагається подолати уповільнення двосторонньої торгівлі. У вересні 2025 року Пекін та Москва підписали понад 20 угод про співпрацю. Також вони схвалили проєкт газопроводу "Сила Сибіру – 2".