Как сообщил 24 каналу Денис Марчук, заместитель председателя всеукраинского аграрного совета, все убытки нанесенные войной следует фиксировать.

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Денис Марчук Заместитель директора Всеукраинского аграрного совета Стараемся максимально фиксировать ущерб благодаря видео, которые присылают фермеры.

Также, если есть юристы на предприятии, нужно, чтобы они все доказательства повреждения собирали. Также просим по возможности предпринимателей сообщать о фактах разрушения полиции не на оккупированной территории.

Какой ущерб нанесла война

Чаще всего звонки поступают с оккупированных территорий, многие вопросы фиксации убытков возникают у производителей из Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой областей и т.д. К примеру, фермеры из Донецкой и Луганской областей сообщают о полном уничтожении предприятий, полностью разбиты здания и технике уничтожена и разворована.

На остальных оккупированных территориях и территориях, находящихся на линии фронта, фиксируем жалобы о физическом отстранении фермеров от работы, что приводит к похищению сельхозтехники.

– добавляет Денис Марчук

Как получить возмещение

Всеукраинский аграрный совет объявил о том, что в июле текущего года была запущена бесплатная консультационная горячая линия для пострадавших фермеров. На сегодняшний день уже более 90 агропредприятий обратились с запросами.

Следовательно, консультанты горячей линии дают рекомендации, присылают алгоритм действий и разработаны методические рекомендации.

Найти номер горячей линии для дополнительных вопросов или для фиксации убытков можно по ссылке.

К слову, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета добавляет, что программа еще нарабатывается, поэтому вопрос финансирования программы стоит открытым.

Сейчас решается, кто именно предоставит финансирование. Среди возможных вариантов:

грантовые проекты, запущенные из мировых средств;

компенсации через судебные решения взысканием арестованных средств русской федерации;

частично из государственного бюджета;

Экспортные дилеммы: как Украина вывозит урожай во время войны

Напоминаем, что на сегодняшний день в Украине отмолотили 55% площади нового урожая, а около 25 миллионов тонн зерновых собрано.

По подсчетам, в этом году в Украине будет у районов 65 миллионов тонн зерна. Это в три раза больше того, что мы потребляем в течение года как государство.

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