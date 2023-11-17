Изменятся ли выплаты на детей в 2023 году

Увеличение социальных выплат, в том числе для детей, не планируется до конца 2023 года. Сейчас прожиточный минимум для несовершеннолетних до 6 лет составляет 2 272 гривны, от 6 до 18 лет – 2 833 гривны.

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На какие выплаты влияет прожиточный минимум для детей:

помощь матерям-одиночкам рассчитывается, как сумма детского прожиточного минимума минус среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за прошедшие 6 месяцев;

алименты: разница детского прожиточного минимума и среднемесячного совокупного дохода семьи на 1 человека за последние 6 месяцев.

Обратите внимание! Алименты не могут быть менее 50% минимального прожиточного минимума, определенного для ребенка.

Какие выплаты предоставляют при рождении ребенка

Согласно действующему законодательству, при рождении или усыновлении ребенка семья получает выплату 41 280 гривен. Родители новорожденных также могут получить "пакет малыша" или его денежный эквивалент.

Размер "пакета малыша" это 3 прожиточных минимума для ребенка до 6 лет. На сегодня это 6 816 гривен.

Будущая мама может рассчитывать на выплаты от государства, связанные с беременностью и рождением. Сумма зависит от личных событий. Подробнее о том, какие именно средства роженицы могут получить, читайте здесь.

Получают ли выплаты дети ВПЛ

Правительство утвердило предоставление выплат детям, имеющим статус переселенца. Речь идет и о младенцах, которые родились в паре ВПЛ. То есть, несмотря на место регистрации, новорожденный ребенок, имеющий родителей-переселенцев, может получать деньги от государства.

Сейчас несовершеннолетние ВПЛ имеют выплаты 3 000 гривен. После 18 лет, они официально становятся взрослыми и начинают получать 2 000 гривен.