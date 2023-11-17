Чи зміняться виплати на дітей у 2023 році

Збільшення соціальних виплат, у тому числі і для дітей, не планується до кінця 2023 року. Зараз прожитковий мінімум для неповнолітніх осіб до 6 років складає 2 272 гривні, від 6 до 18 років – 2 833 гривні.

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На які виплати впливає прожитковий мінімум для дітей:

допомога матерям-одиначкам розраховується, як сума дитячого прожиткового мінімуму мінус середньомісячний сукупний дохід родини на одну особу за минулі 6 місяців;

аліменти: різниця дитячого прожиткового мінімуму та середньомісячного сукупного доходу родини на 1 особу за останні 6 місяців.

Зверніть увагу! Аліменти не можуть бути меншими за 50% від мінімального прожиткового мінімуму, визначеного для дитини.

Які виплати надають при народженні дитини

Відповідно до чинного законодавства, при народженні або усиновленні дитини, родина отримує виплату 41 280 гривень. Батьки новонароджених також можуть отримати "пакунок малюка" чи його грошовий еквівалент.

Розмір "пакунка малюка" це 3 прожиткових мінімуми для дитини до 6 років. Станом на зараз це 6 816 гривень.

Майбутня мама може розраховувати на виплати від держави, які пов'язані з вагітністю та народженням. Сума залежить від індивідуальних обставин. Докладніше про те, які саме кошти породілля має змогу отримати, читайте тут.

Чи отримують виплати діти ВПО

Уряд погодив надання виплат дітям, які мають статус переселенця. Йдеться і про тих немовлят, які народилися у парі ВПО. Тобто, попри місце реєстрації, новонароджена дитина, яка має батьків-переселенців може отримувати гроші від держави.

Зараз неповнолітні ВПО мають виплати 3 000 гривень. Після 18 років, вони офіційно стають дорослими, і починають отримувати 2 000 гривень.