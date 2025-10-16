Что известно о графиках отключений света?
В то же время на Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной повреждениями энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак, во всех регионах Украины применяются аварийные отключения электроэнергии,
– говорится в сообщении.
Кроме того, оператор системы передачи вынужденно применяет графики ограничения мощности для промышленных потребителей. По сообщению НЭК "Укрэнерго", 17 октября, с 07:00 до 22:00, во всех регионах Украины запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.
Важно! Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, это помогает снизить нагрузку на систему.
Что происходит в энергосистеме Украины?
Энергетическая система Украины сейчас нуждается в поддержке населения. Об этом также сообщили в ведомстве.
Дело в том, что регулярные атаки россиян на объекты энергетики вызвали значительные повреждения оборудования и обусловили вынужденное применение мер ограничения.
Поэтому, сегодня энергосистема снова нуждается в поддержке со стороны главного потребителя электроэнергии – населения,
– говорится в сообщении.
Поэтому украинцев очень просят относиться экономно к потреблению электроэнергии. Особенно это касается пиковых (в смысле нагрузки) часов на энергосистему, то есть утром и вечером.
Бережливое отношение к свету поможет сбалансировать энергосистему, позволит избежать, уменьшить объем или ускорить отмену введенных ограничений.
Важно! Потребителям предоставили ряд советов и попросили придерживаться рекомендаций как дома, так и на работе.
Что известно о российских атаках?
Россия атакует газовую инфраструктуру страны уже в шестой раз за октябрь. Враг атакует как ракетами, так и дронами.
Есть попадания и повреждения, часть объектов временно вывели из работы. Кроме газовой инфраструктуры, враг атаковал также другие энергетические объекты.