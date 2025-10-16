Что известно о графиках отключений света?

В то же время на Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной повреждениями энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак, во всех регионах Украины применяются аварийные отключения электроэнергии,

– говорится в сообщении.

Кроме того, оператор системы передачи вынужденно применяет графики ограничения мощности для промышленных потребителей. По сообщению НЭК "Укрэнерго", 17 октября, с 07:00 до 22:00, во всех регионах Украины запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Важно! Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, это помогает снизить нагрузку на систему.

Что происходит в энергосистеме Украины?

Энергетическая система Украины сейчас нуждается в поддержке населения. Об этом также сообщили в ведомстве.

Дело в том, что регулярные атаки россиян на объекты энергетики вызвали значительные повреждения оборудования и обусловили вынужденное применение мер ограничения.

Поэтому, сегодня энергосистема снова нуждается в поддержке со стороны главного потребителя электроэнергии – населения,

– говорится в сообщении.

Поэтому украинцев очень просят относиться экономно к потреблению электроэнергии. Особенно это касается пиковых (в смысле нагрузки) часов на энергосистему, то есть утром и вечером.

Бережливое отношение к свету поможет сбалансировать энергосистему, позволит избежать, уменьшить объем или ускорить отмену введенных ограничений.

Важно! Потребителям предоставили ряд советов и попросили придерживаться рекомендаций как дома, так и на работе.

Что известно о российских атаках?