Кому повысятся пенсии с 1 декабря

Сразу после достижения определенного возраста украинские пенсионеры получают право на ежемесячные компенсационные выплаты. Как отмечают в Пенсионном фонде, для получения этих денег не нужно лично обращаться в учреждения или писать заявления, ведь система работает автоматически.

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Размер финансовой поддержки четко привязан к возрастной категории. Граждане в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают до 300 гривен ежемесячно. Для лиц от 75 до 79 лет сумма увеличивается до 456 гривен, а долгожители, перешагнувшие рубеж в 80 лет, могут рассчитывать на надбавку в размере 570 гривен.

Стоит помнить, что эти суммы не суммируются между собой. Когда вам исполняется 75 лет, государство просто добавляет разницу в 156 гривен к уже существующей доплате в 300 гривен.

Почему выплата может быть меньше или вообще отменена

Сам факт празднования 70-летнего юбилея еще не гарантирует получение максимального бонуса. Главным критерием для начисления средств является общий размер вашего пенсионного обеспечения.

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Если ваша совокупная пенсия со всеми возможными индексациями и надбавками превышает жесткий предел в 10 340,35 гривен, возрастная компенсация не назначается вообще.

В случае, если добавление полной суммы бонуса выводит общую выплату за этот лимит, вам начислят только ту часть, которой не хватает до указанной суммы.

Кроме того, в первый месяц после дня рождения сумма будет меньше. Ее рассчитывают пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца, и только со следующего периода выплата будет поступать в полном объеме.

Что еще за финансовые бонусы доступны украинцам

Помимо возрастных надбавок, в Украине действуют минимальные гарантированные размеры пенсий для людей с необходимым страховым стажем. В 2026 году эти суммы составляют от 3 725 гривен для лиц до 70 лет и достигают 4 213 гривен для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

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Также пенсионеры, официально проживающие или работающие в горной местности, имеют право на дополнительную надбавку в размере 20% к основной пенсии. Однако для ее получения уже придется подать соответствующее заявление и подтверждающие документы.

Что известно о проверках и штрафах для пенсионеров

Жесткий мониторинг данных продолжается в Украине не первый месяц, и государство внимательно следит за правомерностью выплат. Как уже сообщалось ранее, у каждого пенсионера есть ровно 10 дней, чтобы уведомить Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или увольнении.

Если человек скрывает факт ухода на новую работу, система все равно выявит это через налоговую отчетность. В таком случае возникнет переплата социальных средств, которую начнут принудительно вычитать, удерживая до 20% от будущих пенсий для погашения долга перед государством.