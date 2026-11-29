У кого зростуть пенсії з 1 грудня

Одразу після досягнення певного віку українські пенсіонери отримують право на щомісячні компенсаційні виплати. Як зазначають у Пенсійному фонді, для отримання цих грошей не потрібно особисто звертатися до установ чи писати заяви, адже система працює автоматично.

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Розмір фінансової підтримки чітко прив'язаний до вікової категорії. Громадяни віком від 70 до 74 років включно отримують до 300 гривень щомісяця. Для осіб від 75 до 79 років сума зростає до 456 гривень, а довгожителі, які перетнули межу у 80 років, можуть розраховувати на 570 гривень надбавки.

Варто пам'ятати, що ці суми не плюсуються між собою. Коли вам виповнюється 75 років, держава просто додає різницю у 156 гривень до вже існуючої 300-гривневої доплати.

Чому виплата може бути меншою або взагалі скасованою

Сам факт святкування 70-річного ювілею ще не гарантує отримання максимального бонусу. Головним критерієм для нарахування коштів є загальний розмір вашого пенсійного забезпечення.

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Якщо ваша сукупна пенсія з усіма можливими індексаціями та надбавками перевищує жорстку межу у 10 340,35 гривні, вікова компенсація не призначається взагалі.

У випадку, коли додавання повної суми бонусу виводить загальну виплату за цей ліміт, вам нарахують лише ту частину, якої не вистачає до вказаної суми.

Крім того, у перший місяць після дня народження сума буде меншою. Її розраховують пропорційно кількості днів, що залишилися до кінця місяця, і лише з наступного періоду виплата надходитиме у повному обсязі.

Які ще фінансові бонуси доступні українцям

Окрім вікових надбавок, в Україні діють мінімальні гарантовані розміри пенсій для людей із необхідним страховим стажем. У 2026 році ці суми становлять від 3 725 гривень для осіб до 70 років і сягають 4 213 гривень для пенсіонерів віком від 80 років.

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Також пенсіонери, які офіційно проживають або працюють у гірській місцевості, мають право на додаткову надбавку у розмірі 20% до основної пенсії. Проте для її отримання вже доведеться подати відповідну заяву та підтвердні документи.

Що відомо про перевірки та штрафи для пенсіонерів

Жорсткий моніторинг даних триває в Україні не перший місяць, і держава уважно стежить за правомірністю виплат. Як вже повідомлялося раніше, кожен пенсіонер має рівно 10 днів, щоб попередити Пенсійний фонд про своє працевлаштування або звільнення.

Якщо людина приховує факт виходу на нову роботу, система все одно виявить це через податкову звітність. У такому разі виникне переплата соціальних коштів, яку почнуть примусово вираховувати, забираючи до 20% від майбутніх пенсій для погашення боргу перед державою.