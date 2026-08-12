Подготовка к учебному году: сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2026 году

Вскоре в Украине начинается новый учебный год. Накануне сентября OLX Работа и OLX Товары провели исследование, чтобы выяснить, какова примерная стоимость базового набора вещей для школьника в 2026 году и какую долю медианной зарплаты придется на него потратить.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году

Команда проанализировала стоимость базовых вещей на OLX Товары и сравнила полученную сумму с медианными зарплатами, которые предлагали работодатели на OLX Работа в разных регионах.

Так, базовая подготовка ребенка к школе может стоить от 12% до 23% медианной месячной заработной платы – в зависимости от региона. По расчетам OLX Товары, стоимость базового набора школьника составляет примерно 4 130 гривен. Он включает в себя одежду и обувь, рюкзак и базовый набор канцелярских принадлежностей.

В частности, медианные показатели на данный момент следующие:

стоимость нового школьного рюкзака на платформе составляет 580 гривен;

школьной формы – 400 гривен;

туфель – 500 гривен.

Но цены на отдельные товары тоже могут отличаться. Например, рубашки, футболки или блузки на OLX можно найти от 250 гривен. Цены на спортивные костюмы начинаются от 500 гривен.

Канцелярские товары – это отдельная статья расходов. На базовый набор тетрадей, ручек, карандашей и других школьных принадлежностей в расчете предусмотрено около 1 тысячи гривен.

Таким образом, ориентировочная стоимость базового набора для подготовки одного ребенка к школе составляет в среднем от 4 130 гривен.

Как цена варьируется в зависимости от региона

Наибольшую долю медианной месячной зарплаты придется потратить в Херсонской области – около 23% от медианы зарплаты. Здесь она составляет 18 175 гривен.

В Сумской области набор обойдется в 4 130 гривен – примерно 21% медианной зарплаты, равной 20 тысячам гривен.

Около 18% медианной зарплаты нужно потратить в Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Запорожской областях.

Примерно 17% – в Житомирской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях, где медианная зарплата составляет 25 гривен.

В Хмельницкой области расходы составляют около 16% медианной зарплаты.

В то же время в Винницкой, Черновицкой, Волынской и Одесской областях – около 15%.

Меньше эта доля в Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Киевской областях – около 14% медианной зарплаты.

Наименьшую долю зарплаты можно потратить во Львовской области – около 12%. В этом регионе медианная зарплата составляет 35 тысяч гривен.

Таким образом, базовая подготовка ребенка к школе в 2026 году обойдется примерно в 4,1 тысячи гривен. Но для семей в разных регионах эта сумма будет ощущаться по-разному. В областях с более низкими зарплатами расходы на одинаковый набор школьника могут составить почти четверть месячной зарплаты.

Напомним, что в Украине действует программа "Набор школьника". Украинцы смогут получить 5 тысяч гривен, если они являются родителями первоклассников.

В 2025 году минимальный набор школьника стоил примерно 1 945 гривен. Но это без учета одежды и сопутствующих расходов.