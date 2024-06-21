Кто сможет получить газ

В рамках проекта гуманитарная помощь в виде сжиженного газа будет направлена жителям прифронтовых территорий.

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Цель проекта заключается в том, чтобы обеспечить украинцев с категориями уязвимости необходимыми ресурсами во время зимнего периода, и предусматривает дальнейшее масштабирование других регионов.

На специальном совещании под руководством вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, представители различных министерств обсудили создание механизмов по поставке сжиженного газа в баллонах для обеспечения населения на прифронтовых территориях необходимыми ресурсами в зимнее время.

Ирина Верещук Вице-премьер-министр Украины Мы должны обеспечить гуманитарным бытовым газом уязвимые категории населения прифронтовых территорий. Поэтому необходимо объединить усилия и слаженно отработать этот гуманитарный трек на Харьковщине для дальнейшего масштабирования в других прифронтовых регионах.

Проект бесплатной поставки газа планируется внедрить в Харьковской области для отработки механизмов его реализации, после чего инициативу расширят на другие регионы.

Как уменьшить платежку за газ

Для уменьшения коммунальных платежей украинцы могут воспользоваться субсидией. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.

Для оформления субсидии нужно подать заявление и пакет документов, в которые входят:

удостоверение личности;

декларация о доходах и расходах членов домохозяйства;

справка о доходах.

Обратите внимание! Размер субсидии рассчитывается индивидуально, с учетом размера коммунальных платежей, количества и доходов лиц, фактически проживающих в указанном помещении.