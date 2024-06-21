Хто зможе отримати газ

У рамках проєкту гуманітарну допомогу у вигляді скрапленого газу буде направлено жителям прифронтових територій.

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Мета проєкту полягає в тому, щоб забезпечити українців із категоріями вразливості необхідними ресурсами під час зимового періоду, і передбачає подальше масштабування інших регіонів.

На спеціальній нараді під керівництвом віцепрем'єр-міністерки України Ірини Верещук, представники різних міністерств обговорили створення механізмів із постачання скрапленого газу в балонах для забезпечення населення на прифронтових територіях необхідними ресурсами в зимовий час.

Ірина Верещук Віцепрем'єр-міністерка України Ми маємо забезпечити гуманітарним побутовим газом вразливі категорії населення прифронтових територій. Тому необхідно обʼєднати зусилля і злагоджено відпрацювати цей гуманітарний трек на Харківщині для подальшого масштабування в інших прифронтових регіонах.

Проєкт безкоштовної поставки газу планується впровадити в Харківській області для відпрацювання механізмів його реалізації, після чого ініціативу розширять на інші регіони.

Як зменшити платіжку за газ

Для зменшення комунальних платежів українці можуть скористатися субсидією. Для цього необхідно звернутися до органу соціального захисту. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.

Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та пакет документів, до яких входять:

посвідчення особи;

декларація про доходи та витрати членів домогосподарства;

довідка про доходи.

Зауважте! Розмір субсидії розраховується індивідуально, з урахуванням розміру комунальних платежів, кількості та доходів осіб, які фактично проживають у вказаному приміщенні.